Se alista Mazatlán para mostrar su riqueza turística con la tradicional Fiesta Amigos 2025

Con la participación de destacados actores del sector turístico nacional e internacional, Mazatlán se prepara para atender la edición 28 de la Fiesta Amigos 2025, un evento de gran relevancia para la promoción del destino que se llevará a cabo del 27 al 30 de octubre.

Consolidándose como una plataforma clave para la promoción de Mazatlán y generar grandes oportunidades de negocios en la industria, el encuentro reunirá a cerca de 30 socios comerciales, entre los que destacan mayoristas tradicionales, mayoristas en línea, aerolíneas, así como medios especializados en el turismo.

Así lo dio a conocer José Gámez Valle, director de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, el cual destacó que se tienen buenas expectativas para la celebración de este evento.

“La Fiesta Amigos es el segundo evento turístico más longevo en el País, después del Tianguis Turístico. Estamos esperando que venga de la parte internacional, tenemos muchísimo interés de que vengan y se re enamoren del destino”, comentó.

Gámez Valle comentó que el programa del evento tiene contemplado dos días completos para la celebración de reuniones de negocios, donde los asistentes podrán conocer de primera mano la oferta turística de Mazatlán, como alojamientos, experiencias culturales, recreativas y gastronómicas, así como los nuevos atractivos del puerto.

El 27 de octubre se llevará a cabo un cóctel de bienvenida para los invitados, mientras que durante los días siguientes tendrán lugar la cena de gala y la cena de promoción, en la cual se entregarán reconocimientos a los principales aliados comerciales que han apoyado el desarrollo y posicionamiento del destino.

Asimismo, señaló que la Fiesta Amigos es un evento de larga trayectoria y relevancia a nivel nacional, por lo que se espera una buena asistencia.

El promotor turístico comentó que uno de los objetivos centrales de Fiesta Amigos es que los socios comerciales experimenten las novedades y atractivos que Mazatlán tiene para ofrecer.

“Más que nada, queremos que vengan y vivan Mazatlán. Que experimenten el destino de primera mano, y si tienen dudas sobre lo que se dice del puerto, no me crean a mi, vengan y vívanlo”, declaró.

“La idea es que los socios de viaje vean y experimenten el destino y luego transmitan su experiencia”, agregó.

Gámez Valle recordó que a lo largo del año, Mazatlán ha sido sede de diversos eventos, los cuales son una muestra del interés y la confianza que el sector turístico sigue depositando en Mazatlán, consolidándose como un destino seguro y atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

Además, expresó la importancia de la Fiesta Amigos dentro de la agenda turística del país, al celebrarse en fechas cercanas de otros grandes eventos del sector como el Cancún Travel Mart y Los Cabos VIP Summit, subrayando la competitividad del destino y relevancia de mostrar sus atractivos.

De esta forma, Mazatlán busca reforzar su imagen como un destino turístico de primer nivel a través de este evento, destacando sus playas y paisajes, así como la cultura, gastronomía y experiencias únicas que ofrece para perfilarse como uno de los puertos más importantes del Pacífico mexicano para el turismo de negocios y placer.