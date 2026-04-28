$!Se buscará fortalecer intercambio turístico entre Querétaro y Mazatlán con nueva ruta aérea

Con la mira puesta en fortalecer el intercambio turístico, cultural y gastronómico entre el Bajío y el Pacífico mexicano, autoridades de turismo de Querétaro y Sinaloa destacaron las oportunidades que traerá consigo el nuevo vuelo anunciado entre Querétaro y Mazatlán a través de la aerolínea Volaris.

Fue durante las actividades del Tianguis Turístico México 2026 que se anunció de manera oficial la apertura de esta nueva ruta aérea, donde la secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, expresó el entusiasmo de su estado por concretar esta nueva conexión, que permitirá acercar a visitantes de ambas regiones a experiencias turísticas distintas y complementarias.

Vázquez Mellado señaló que Querétaro buscará aprovechar esta nueva conectividad con Mazatlán mediante la promoción de su oferta cultural y vitivinícola, además de impulsar productos turísticos integrados que incluyan vuelos y experiencias gastronómicas.

“Estamos felices. Nos emociona que podamos estar unidos a su playa, que nos encanta, que tengamos la oportunidad también de que conozcan el Bajío, que vean la parte cultural y que se acerquen a toda la parte vitivinícola, donde se puede hacer una buena conectividad de productos”, expresó.

“Nosotros ofrecemos un vino y ustedes un pescado y hasta hacemos un festival. Creo que esa es la parte de estar generando productos distintos, con el que podemos hacer paquetes donde esté incluido el avión y una experiencia que nos encante”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, comentó que esta nueva ruta representa una oportunidad estratégica para continuar fortaleciendo la conectividad aérea del estado y abrir nuevas alianzas con destinos del interior del país.

“Estamos viendo este gran potencial, hablamos de las nuevas alianzas que podemos hacer también con las rutas directas que tendremos de Querétaro, que ya tenemos de Guadalajara, y seguir potencializando las rutas que ya se encuentran actualmente en México, y por supuesto los destinos de carretera”, declaró.

“En Querétaro también tenemos muy buenas expectativas, vamos a hacer eventos, ya hablé con la secretaria Adriana de Turismo de Querétaro, y vamos a estar haciendo activaciones justamente para lograr los mismos resultados que estamos teniendo con el de Guadalajara”, agregó.

Finalmente, la titular de Sectur Sinaloa añadió que existe confianza en que, si las nuevas rutas logran una buena respuesta de pasajeros, podrían abrirse más conexiones aéreas hacia Mazatlán y otros destinos del estado en los próximos meses, asegurando que actualmente el esfuerzo de promoción se encuentra enfocado en fortalecer tanto las rutas ya existentes como las nuevas aperturas, buscando mantener altos niveles de ocupación en los vuelos.

DATO

La nueva conexión aérea entre Mazatlán y Querétaro estará operando cuatro días por semana, siendo estos los lunes, miércoles, viernes y domingo.