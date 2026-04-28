$!Se convertirá Mazatlán en sede de MexBest 2026 y reunirá a líderes de la gastronomía y hospitalidad a nivel nacional

Los reflectores de la industria turística y gastronómica a nivel nacional se colocarán en Mazatlán al ser elegido el puerto como sede del MexBest 2026, evento que reunirá a los principales exponentes de la hospitalidad, cocina y turismo en México durante el mes de octubre. Fue durante las actividades del Tianguis Turístico México 2026, el cual se celebra en Acapulco, Guerrero, que se dio a conocer este anuncio, donde autoridades y representantes del sector destacaron que la llegada de este evento colocará a Mazatlán como uno de los principales escaparates turísticos y gastronómicos del país. Así lo compartió la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien resaltó que el MexBest reunirá en el puerto a chefs reconocidos, hoteleros, mixólogos, empresarios, medios especializados, creadores de contenidos e influencers ligados a la industria turística, lo que permitirá proyectar la oferta del destino ante. Líderes nacionales del sector.







“MexBest 2026 convertirá a Mazatlán en el gran escaparate de la hospitalidad y gastronomía de México. Tendremos aquí a lo mejor del país, y al mismo tiempo, será la oportunidad de mostrarle a esa misma industria y al mundo todo lo que Mazatlán tiene: su talento, su identidad y la calidad de su oferta turística y gastronómica”, comentó. Sosa Osuna, quien estuvo acompañada durante el anuncio por la editora digital de MexBest, Natalia Chávez, señaló que el encuentro representa una oportunidad estratégica para fortalecer el posicionamiento del puerto y mostrar la evolución que ha tenido el destino en materia turística, gastronómica y de infraestructura. Aunque aún no se ha dado a conocer la fecha exacta del evento, se informó que este se estará desarrollando durante el mes de octubre del presente año, siendo dos días de actividades en el que se reunirá a los perfiles más influyentes de la industria turística nacional en un formato enfocado en experiencias, promoción, networking y reconocimiento a la excelencia dentro del sector.





