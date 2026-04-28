$!Se convertirá Mazatlán en sede de MexBest 2026 y reunirá a líderes de la gastronomía y hospitalidad a nivel nacional

Los reflectores de la industria turística y gastronómica a nivel nacional se colocarán en Mazatlán al ser elegido el puerto como sede del MexBest 2026, evento que reunirá a los principales exponentes de la hospitalidad, cocina y turismo en México durante el mes de octubre.
Fue durante las actividades del Tianguis Turístico México 2026, el cual se celebra en Acapulco, Guerrero, que se dio a conocer este anuncio, donde autoridades y representantes del sector destacaron que la llegada de este evento colocará a Mazatlán como uno de los principales escaparates turísticos y gastronómicos del país.
Así lo compartió la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien resaltó que el MexBest reunirá en el puerto a chefs reconocidos, hoteleros, mixólogos, empresarios, medios especializados, creadores de contenidos e influencers ligados a la industria turística, lo que permitirá proyectar la oferta del destino ante. Líderes nacionales del sector.
“MexBest 2026 convertirá a Mazatlán en el gran escaparate de la hospitalidad y gastronomía de México. Tendremos aquí a lo mejor del país, y al mismo tiempo, será la oportunidad de mostrarle a esa misma industria y al mundo todo lo que Mazatlán tiene: su talento, su identidad y la calidad de su oferta turística y gastronómica”, comentó.
Sosa Osuna, quien estuvo acompañada durante el anuncio por la editora digital de MexBest, Natalia Chávez, señaló que el encuentro representa una oportunidad estratégica para fortalecer el posicionamiento del puerto y mostrar la evolución que ha tenido el destino en materia turística, gastronómica y de infraestructura.
Aunque aún no se ha dado a conocer la fecha exacta del evento, se informó que este se estará desarrollando durante el mes de octubre del presente año, siendo dos días de actividades en el que se reunirá a los perfiles más influyentes de la industria turística nacional en un formato enfocado en experiencias, promoción, networking y reconocimiento a la excelencia dentro del sector.
Al ser MexBest una plataforma ‘always-on’ con curaduría de hoteles, restaurantes, bares, guías de destino y tips de viaje, este se ha consolidado como una plataforma que impulsa alianzas comerciales, genera promoción turística y abre nuevas oportunidades de inversión para los destinos sede.
En este sentido, Sosa Osuna destacó que, para Mazatlán, albergar un evento de este nivel significa integrarse a escenarios de promoción turística de gran impacto nacional, donde participan quienes marcan tendencia dentro de la industria.
“Ser sede de MexBest nos permite jugar en el más alto nivel. Es una plataforma que proyecta a Mazatlán frente a quienes marcan tendencia en el turismo en México y que sin duda detonará nuevas oportunidades de promoción, inversión y crecimiento para el destino”, declaró.
La titular de Turismo en Sinaloa comentó que la estrategia estatal busca seguir posicionando al puerto como un destino competitivo, moderno e innovador, capaz de albergar eventos especializados y de talla nacional, aprovechando además su crecimiento en conectividad, infraestructura hotelera y oferta gastronómica.
Por su parte, Natalia Chávez destacó que el puerto fue seleccionado gracias a su combinación de tradición, hospitalidad y evolución turística, además de su creciente proyección dentro del mercado nacional e internacional.
Además, destacó que el puerto se ha convertido en uno de los destinos más dinámicos del Pacífico mexicano debido a su energía cultural, su riqueza gastronómica y la diversidad de experiencias que ofrece a visitantes nacionales y extranjeros.
“Cada año MexBest viaja a un nuevo destino de México y ahora los mejores chefs, los mejores bartenders, se congregarán en Mazatlán y conocerán todo lo que el puerto les puede ofrecer”, señaló.
De esta forma, con la llegada de MexBest 2026, Mazatlán sumará un nuevo evento de relevancia nacional en su calendario turístico, fortaleciendo no solo su promoción como destino de playa, además un referente gastronómico y de hospitalidad en México.