MAZATLÁN._ Aunque está entrando mucho dinero por inversión extranjera, se está exportando bien, el turismo va bien, al igual que las remesas, aún así México no está despuntando, para el 2023 se pronostica un crecimiento del 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto, dijo el presidente del Consejo de Administración y director general del Grupo Coppel, Agustín Coppel Luken.

Al disertar la conferencia “Expectativas Económicas de Grupo Coppel para el 2023” ante integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana Mazatlán recordó que en el sexenio de Vicente Fox Quezada México creció casi lo mismo en promedio con el 3.0 por ciento del PIB con Canadá y Estados Unidos que crecieron 3.1; en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa México y Estados Unidos crecieron 1.0 de su PIB y Canadá tuvo crecimiento de 2.4 por ciento.

En el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto México creció 2.1 por ciento del PIB, Canadá el 2.3 por ciento y Estados Unidos en 2.5 por ciento, mientras que con Andrés Manuel López Obrador México tiene un crecimiento del 1.6 por ciento del PIB, lo mismo que Canadá y el crecimiento de Estados Unidos es del 2 por ciento.

“Ahora ya estamos bastante más abajo que Estados Unidos, lo que perdimos de posibilidad en este Gobierno (de AMLO) está más en referencia a cómo nos comportábamos contra nuestros socios comerciales, lo que se espera es más o menos (un crecimiento de) 1.5 a 1.8 en el 2023”, añadió el director de la sexta empresa generadora de empleos en el país.

“Aunque está entrando mucho dinero con inversión extranjera y están exportando bien y el turismo va bien, las remesas van bien, son muchas cosas, aún así no estamos despuntando, el consumo privado va bien, la masa salarial, el aumento del salario mínimo que lo capitalizaron muy bien en este Gobierno, que era algo que se debió haber hecho desde antes, a mí me tocó subir el salario mínimo con Peña Nieto y con el Secretario de Hacienda en su momento, estaban muy cerrados a eso, no lo vieron como una opción y era muy necesario”.

Recalcó que la inversión sigue mal en el país, sigue baja, las exportaciones siguen bien, México tiene un potencial brutal y la noticia de la instalación de Tesla en Monterrey, Nuevo León es como la mayor que se pueda tener, no hay nada en todo el mundo que eso y le da a la República Mexicana un boom y a la zona de Nuevo León y da sobre todo mucha certidumbre.

“Las exportaciones manufactureras ya empiezan a no estar creciendo como estaban creciendo antes”, continuó, entre otros puntos.

“Y el tercer círculo que pusimos ahí es la oferta energética que siempre está en duda, lo ha hecho muy mal este Gobierno en eso y estamos con una incertidumbre innecesaria en el tema energético que podría ser una palanca y ahorita más bien es una duda y en general hay un tema de inseguridad que afecta en todos lados, la inseguridad desmotiva todo”.

También dijo que México va muy lento en controlar su inflación, hay unos factores de competitividad, de competencia que en el actual Gobierno les cuesta trabajo, que no le han apostado tanto, son factores con los cuales se mejoran los precios en el país, sí esta cendiendo, en Estados Unidos va más fuerte la caída, en Canadá va más fuerte el control.

“Nosotros nos deberíamos de ir, en eso el Presidente y el Gobierno sí tienen claro que tienen que controlar la inflación, afortunadamente y es muy buena cosa que tiene muy buena política y esperemos que si eso funciona y se marca claro yo creo que a principios del año que entra empezarían a bajar ya las tasas de manera significativa porque están demasiado altas, tan altas están que el dólar está donde está”, reiteró el director general del Grupo Coppel.

Entre otros puntos, expresó que la inflación sí la siente la gente, pero no le echa la culpa al Gobierno, más si el Presidente está hablando y hablando.

“No le está alcanzando, no le están saliendo bien las cosas, pero todavía no es tal porque tendrían que analizar por qué no ha sido muy competitivo, por qué no genera confianza, porque la violencia ha estado rompiendo cadenas de suministros de muchos lados, etcétera, pero no lo ven así, el tema es que las cosas están más caras y es más culpa probablemente de las empresas que del Gobierno de que las cosas estén más caras, pero de que lo sienten lo sienten”, expresó.

Recalcó que las propuestas que siguen no pueden ser de que esto es un desastre aunque las cosas sí están mal en algunos puntos.

“Las propuestas que siguen no pueden ser de que esto es un desastre y de que México está muy mal, que vamos en picada, porque pues sí está muy mal en la división de poderes, está muy mal respecto a la independencia de las instituciones, es horrible que critiquen a la Ministra que acaba de entras (como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y que se atrevan, todo eso está muy mal, pero está muy mal para las personas que somos demócratas o tenemos entendimiento de que hay la división de poderes, tengamos institución”, manifestó el empresario.

“Pero en general la gente está contenta, no está descontenta y el tema que mencionaban ahorita que el INE se ha estado sosteniendo y pues vienen las elecciones, y el tema de la seguridad como no termina de mejorar con tanta gente que tienen en la calle, es una brutalidad, 150 mil (elementos de la) Guardia Nacional desplegada por todos lados debería estar la violencia bajando, pero es lo mismo, falta que la Policía Estatal haga lo suyo, Ministerios Públicos en sí que se investigue, que se encuentre, está en la calle (la GN), pero no está teniendo el éxito en el tema de violencia”.