$!Se impulsa en México el turismo comunitario y Sinaloa se integra a la estrategia: Sectur

ACAPULCO._ El turismo comunitario sigue consolidándose como una de las apuestas del sector turístico nacional, al sumar ya más de 350 experiencias en distintas regiones del País, con Sinaloa como una de las más recientes a sumarse al proyecto, comentó Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo federal.
Fue en su acercamiento con los promotores de turismo comunitario en México donde Rodríguez Zamora comentó que dicho modelo tiene la finalidad de diversificar la oferta turística nacional, además de generar beneficios directos para las comunidades locales mediante actividades culturales, gastronómicas, artesanales y de contacto con la naturaleza.
“Estoy muy contenta de poder hacer que sean una realidad las experiencias comunitarias. Esto es un ejemplo de una muestra de poquitos estados, pero muy contenta de que hoy las agencias puedan conocer una nueva oferta turística”, declaró.
Rodríguez Zamora expresó que el programa continúa creciendo de manera paulatina y que cada vez más entidades se integran a esta estrategia nacional, enfocada en fortalecer el desarrollo regional a través del turismo.
Además, señaló que, en 2026, nueve estados participan dentro de esta iniciativa, de los cuales, ocho son de nueva incorporación, lo que refleja un interés creciente por impulsar proyectos turísticos desde las propias comunidades.
En este sentido, Rodríguez Zamora expresó que Sinaloa estará formando parte de esta estrategia, integrándose al esquema de experiencias comunitarias que promueve la Sectur federal, ampliando así el catálogo de actividades y destinos en la entidad, permitiendo que agencias de viajes, operadores turísticos y visitantes conozcan alternativas distintas al turismo tradicional.
Ante esto, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, confirmó que la entidad ya se estará integrando a esta política nacional, destacando que el turismo comunitario ya es una prioridad a nivel federal y estatal.
“Desde el año pasado estamos impulsando estas experiencias, principalmente en la parte centro-norte, porque tenemos 18 centros ceremoniales, donde lo principal es darles visibilidad y capacitación: infraestructura, comercialización, mercadotecnia, todo lo que envuelve el turismo para las comunidades”, dijo.
Sosa Osuna expresó que esta estrategia cuenta con un enfoque que se centra tanto en la promoción como en la capacitación, profesionalización, mejora de infraestructura y comercialización de estas experiencias, con el objetivo de consolidarlas como productos turísticos sostenibles y competitivos.
Además, dio a conocer que la inclusión de Sinaloa a esta estrategia nacional permitirá acceder al acompañamiento técnico por parte de instancias federales como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, lo que podría traducirse en mayor visibilidad global y acceso a fondos de inversión.
De esta forma, la Secretaria agregó que este impulso permitirá fortalecer destinos con presencia de pueblos originarios en municipios como Escuinapa, Rosario y zonas del norte del estado, integrando a las comunidades como protagonistas directas de la actividad turística.
Finalmente, expresó que el éxito del turismo comunitario radica en la participación activa de las propias comunidades, quienes deben aceptar y liderar estos proyectos, con el acompañamiento de las autoridades.