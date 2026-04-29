$!Se impulsa en México el turismo comunitario y Sinaloa se integra a la estrategia: Sectur

ACAPULCO._ El turismo comunitario sigue consolidándose como una de las apuestas del sector turístico nacional, al sumar ya más de 350 experiencias en distintas regiones del País, con Sinaloa como una de las más recientes a sumarse al proyecto, comentó Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo federal.

Fue en su acercamiento con los promotores de turismo comunitario en México donde Rodríguez Zamora comentó que dicho modelo tiene la finalidad de diversificar la oferta turística nacional, además de generar beneficios directos para las comunidades locales mediante actividades culturales, gastronómicas, artesanales y de contacto con la naturaleza.

“Estoy muy contenta de poder hacer que sean una realidad las experiencias comunitarias. Esto es un ejemplo de una muestra de poquitos estados, pero muy contenta de que hoy las agencias puedan conocer una nueva oferta turística”, declaró.

Rodríguez Zamora expresó que el programa continúa creciendo de manera paulatina y que cada vez más entidades se integran a esta estrategia nacional, enfocada en fortalecer el desarrollo regional a través del turismo.

Además, señaló que, en 2026, nueve estados participan dentro de esta iniciativa, de los cuales, ocho son de nueva incorporación, lo que refleja un interés creciente por impulsar proyectos turísticos desde las propias comunidades.

En este sentido, Rodríguez Zamora expresó que Sinaloa estará formando parte de esta estrategia, integrándose al esquema de experiencias comunitarias que promueve la Sectur federal, ampliando así el catálogo de actividades y destinos en la entidad, permitiendo que agencias de viajes, operadores turísticos y visitantes conozcan alternativas distintas al turismo tradicional.