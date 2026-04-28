$!Se impulsará el turismo y desarrollo en todo el país durante la Copa Mundial de Futbol: Sectur

De cara a la celebración de la Copa Mundial de Futbol México/Estados Unidos/Canadá 2026, el país se encuentra trabajando de manera coordinada para convertir el evento deportivo en una celebración nacional que beneficie tanto al sector turístico como a las comunidades del país, aseguró la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora. Durante un recorrido realizado dentro del Tianguis Turístico México 2026, Rodríguez Zamora expresó que el país ya vive un ambiente mundialista, por lo que la estrategia para impulsar a México contempla acciones en distintos estados y destinos turísticos, más allá de las sedes oficiales de los encuentros deportivos.

“El Mundial es para todas y todos. México está preparado en todos los ámbitos para recibir esta fiesta del deporte, donde vamos a tener transmisión de partidos en Pueblos Mágicos, además de actividades que ellos (Pueblos Mágicos) están preparando en todos los ámbitos de manera conjunta”, comentó. La titular de la Sectur Federal comentó que este tipo de proyectos permitirán integrar a todo el país a la fiesta deportiva internacional, impulsando actividades no solamente deportivas, sino también culturales y turísticas, sobre todo al turismo comunitario.





