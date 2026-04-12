$!Se mantiene exportación de mango mexicano hacia Estados Unidos: Sader

MÉXICO._ La exportación de mango fluye con normalidad a Estados Unidos, por lo que se prevé que en la actual temporada, de enero a septiembre, los envíos superen las 350 mil toneladas, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A través de un comunicado, Agricultura informó que la estimación es porque en 2026 se inscribieron 19 mil 734 huertos de los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa, con una superficie sembrada de más de 102 mil hectáreas, para exportar hacia aquel país. Durante 2025, el valor de las exportaciones de mango mexicano hacia Estados Unidos fue de 559 millones 158 mil 876 dólares. Hasta el 30 de marzo del presente año se han enviado 45 mil 230 toneladas y cancelado 161 lotes por temas de inspección sanitaria, que equivale al 0.82 por ciento de los embarques hacia Estados Unidos. Mientras que en 2025, el porcentaje de lotes cancelados fue de 1.57 por ciento.

Personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en conjunto con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés), inspeccionan los embarques al momento de iniciar el proceso de exportación, por lo que, de detectar alguna alerta sanitaria, se detiene el envío de la fruta proveniente de ese huerto. El impedimento de exportación se aplica durante el resto de la temporada, con la intención de proteger el envío de mango de las y los demás productores nacionales. Con el propósito de proteger el cultivo de mango y otras frutas, el Senasica opera la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta (CNMF) que se encarga de instalar una red de trampeo y muestreo de frutos en las huertas para monitorear y aplicar un Manejo Integrado de Plagas (MIP). De acuerdo con la condición fitosanitaria de cada región, esta estrategia incluye herramientas de control biológico y la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril.

Con estas acciones, Agricultura apoya a las y los productores a mejorar y mantener la certificación de zonas libres, baja prevalencia y huertos temporalmente libres de plaga, que es indispensable para movilizar y exportar el mango sin problemas. Es importante recordar que las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos firmaron el Plan de Trabajo (PT) en 2020 y las y los productores y empacadoras interesadas deben ceñirse a él para comercializar su fruta en el país vecino. El Senasica es el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios y otorgar la pre autorización a los interesados. En caso de no cumplir los requerimientos sanitarios, el huerto queda impedido para exportar el resto de la temporada, pero puede volver a ser pre autorizado para el envío al cumplir con todas las medidas fitosanitarias. De tal forma que es responsabilidad de las y los productores cumplir con lo previsto en el PT y el Manual operativo para el registro de huertos de mango para exportación a Estados Unidos.