$!Se posiciona Mazatlán entre los destinos con mayor crecimiento de cruceristas

Mazatlán se colocó como el segundo destino del Pacífico mexicano con mayor crecimiento porcentual en pasajeros de cruceros entre los puertos destacados por la Secretaría de Turismo federal durante el primer semestre de 2026, al registrar un incremento del 69.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con información difundida por Sectur federal, con datos de la Secretaría de Marina, el crecimiento de Mazatlán solamente fue superado por Puerto Chiapas, que reportó un aumento del 90.2 por ciento en pasajeros, mientras que Cabo San Lucas se ubicó después del puerto sinaloense, con un avance del 64.5 por ciento.

Estas cifras coinciden con las expectativas de crecimiento que mantiene la Secretaría de Turismo de Sinaloa para Mazatlán durante el resto del año, según lo señaló Mireya Sosa Osuna, titular de la dependencia, quien informó que hasta el último corte disponible el puerto acumula 84 arribos de cruceros, 312 mil 634 cruceristas y una derrama económica estimada superior a los 500 millones de pesos.

“Cada vez que hay un crucero, me da mucho gusto escuchar de los prestadores de servicios turísticos que es un súper respiro y son extraordinarias noticias para el turismo en Sinaloa”, comentó.

Sosa Osuna recordó que durante 2025 Mazatlán cerró con 124 arribos, mientras que para este año originalmente se estimaba alcanzar 152, sin embargo, las expectativas han mejorado después de los acercamientos sostenidos con representantes de la industria.

“Cuando estuvimos en Miami en el Sea Trade Cruise Global nos confirmaron que esperamos entre 170 y 180 cruceros. Entonces hemos visto el incremento de alrededor de un 20 por ciento año con año, lo cual son extraordinarias noticias”, declaró.

El número definitivo de embarcaciones, precisó, dependerá también de las condiciones climatológicas, debido a que estas pueden generar modificaciones en los itinerarios de las navieras.