$!Se posiciona Mazatlán entre los destinos con mayor crecimiento de cruceristas

Mazatlán se colocó como el segundo destino del Pacífico mexicano con mayor crecimiento porcentual en pasajeros de cruceros entre los puertos destacados por la Secretaría de Turismo federal durante el primer semestre de 2026, al registrar un incremento del 69.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con información difundida por Sectur federal, con datos de la Secretaría de Marina, el crecimiento de Mazatlán solamente fue superado por Puerto Chiapas, que reportó un aumento del 90.2 por ciento en pasajeros, mientras que Cabo San Lucas se ubicó después del puerto sinaloense, con un avance del 64.5 por ciento.
Estas cifras coinciden con las expectativas de crecimiento que mantiene la Secretaría de Turismo de Sinaloa para Mazatlán durante el resto del año, según lo señaló Mireya Sosa Osuna, titular de la dependencia, quien informó que hasta el último corte disponible el puerto acumula 84 arribos de cruceros, 312 mil 634 cruceristas y una derrama económica estimada superior a los 500 millones de pesos.
“Cada vez que hay un crucero, me da mucho gusto escuchar de los prestadores de servicios turísticos que es un súper respiro y son extraordinarias noticias para el turismo en Sinaloa”, comentó.
Sosa Osuna recordó que durante 2025 Mazatlán cerró con 124 arribos, mientras que para este año originalmente se estimaba alcanzar 152, sin embargo, las expectativas han mejorado después de los acercamientos sostenidos con representantes de la industria.
“Cuando estuvimos en Miami en el Sea Trade Cruise Global nos confirmaron que esperamos entre 170 y 180 cruceros. Entonces hemos visto el incremento de alrededor de un 20 por ciento año con año, lo cual son extraordinarias noticias”, declaró.
El número definitivo de embarcaciones, precisó, dependerá también de las condiciones climatológicas, debido a que estas pueden generar modificaciones en los itinerarios de las navieras.
Por otro lado, el comportamiento positivo también se reflejó en el movimiento de embarcaciones, pues Mazatlán presentó un incremento del 36.4 por ciento en arribos de cruceros entre enero y junio, en comparación con el mismo periodo de 2025.
Los porcentajes registrados por Mazatlán se encuentran por encima del comportamiento general de la región Pacífico, donde se contabilizaron 2 millones 257 mil 884 pasajeros y 680 arribos durante los primeros seis meses del año.
En esta región, el número de pasajeros creció 36.4 por ciento y los arribos aumentaron 19.9 por ciento, por lo que Mazatlán prácticamente duplicó el ritmo de crecimiento regional en cruceristas.
A nivel nacional, el turismo de cruceros también mantuvo una tendencia ascendente. México recibió 6.5 millones de pasajeros y mil 839 arribos entre enero y junio, cifras que representaron incrementos del 17.1 y 12.2 por ciento, respectivamente, frente al mismo periodo de 2025.
De esta manera, el crecimiento de 69.2 por ciento registrado por Mazatlán en pasajeros se ubicó muy por encima del incremento promedio reportado tanto en el Pacífico como en el conjunto de los puertos mexicanos.
La Secretaria de Turismo en Sinaloa, destacó además las oportunidades que se abren para Mazatlán ante los planes de crecimiento de las principales compañías de cruceros y, particularmente, la expansión que prepara Royal Caribbean.
En este sentido, señaló que durante las reuniones realizadas en Miami se conocieron las perspectivas que tiene la naviera para incrementar su presencia en México, situación que, consideró, representa un mercado potencial para Sinaloa.
“México va a ser, tienen la misión de que sea el destino número uno para cruceros de Royal Caribbean. Eso es un potencial muy importante que tenemos en todo el país, pero también en Sinaloa”, declaró.
Ante el crecimiento de la industria y la incorporación de embarcaciones de mayores dimensiones, Sosa Osuna indicó que también será necesario analizar las condiciones de infraestructura de Mazatlán.
Además, explicó que existe coordinación con autoridades marítimas para revisar qué acciones serían necesarias para que el puerto pueda recibir este tipo de cruceros y aprovechar el crecimiento previsto para los próximos años.
“Estamos, por supuesto, en coordinación aquí con el almirante para ver en temas de infraestructura cómo crecer y cómo llegan estos cruceros enormes”, agregó.
De esta forma, con el crecimiento registrado durante el primer semestre y las proyecciones para el cierre del año, Mazatlán busca fortalecer su posición dentro del mercado de cruceros del Pacífico mexicano, un segmento que durante 2026 avanza a un ritmo superior al promedio nacional.