Se prepara Mazatlán como punto clave del turismo mundialista en Sinaloa

Mazatlán será una de las principales sedes de las actividades organizadas por el Gobierno de Sinaloa para celebrar el ambiente previo al Mundial de Futbol 2026, con una gran fiesta en Olas Altas que espera reunir entre 5 mil y 10 mil personas, informó la secretaria de Turismo en Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

Sosa Osuna señaló que el evento forma parte del programa “Sinaloa, rumbo a la fiesta del futbol”, una estrategia que busca aprovechar el impacto del torneo internacional para fortalecer la promoción turística del estado y generar actividades de convivencia para residentes y visitantes.

“Esperamos que todos nuestros amigos mazatlecos y sinaloenses se vengan a disfrutar este evento. Hemos tenido mucho interés de personas de Culiacán y de Los Mochis que quieren venir este fin de semana a Mazatlán”, comentó.

Ya hemos estado trabajando con el sector turístico hotelero y con toda la cadena de valor del destino, y como siempre, estamos trabajando de la mano para impulsar y promover juntos este importante evento para Mazatlán”, añadió.

La celebración en Mazatlán de esta fiesta futbolera se realizará el sábado 13 de junio en el Paseo Olas Altas en punto de las 18:00 horas, donde se desarrollarán diversas actividades recreativas, deportivas y culturales dirigidas para toda la familia.

Entre los atractivos que se tienen contemplados para esta actividad, se encuentra la presentación musical del cantante puertorriqueño, Guaynaa, quien será el espectáculo principal.

Asimismo, se tiene contemplada la presentación el músico mexicano, Adrián Cota, además de la representación del tradicional juego de ulama, considerado un de los juegos de pelota más antiguos en Mesoamérica, donde se proyectará material audiovisual relacionado con esta disciplina ancestral.

“Este evento forma parte de las acciones de nuestra estrategia de promoción turística para el destino. Hemos trabajado esta estrategia en coordinación con las dos asociaciones de hoteles de aquí del puerto”, declaró.

“Estamos impulsando y promoviendo juntos este importante evento para el destino de Mazatlán”, agregó.

Sosa Osuna explicó que el acceso será gratuito mediante pulseras que se distribuirán previamente a través de la Secretaría de Turismo y otros canales de promoción, invitando a los asistentes a acudir con camisetas, banderas y artículos alusivos a sus selecciones favoritas para vivir el ambiente futbolero.

Vivirá Sinaloa activaciones mundialistas

Además del evento que se estará desarrollando en el puerto, Sosa Osuna informó que Sinaloa contará con una serie de actividades culturales, deportivas y gastronómicas en diferentes municipios de la entidad como parte del programa ‘Sinaloa, rumbo a la fiesta del futbol’, con la finalidad de sumarse al ambiente del Mundial de Futbol 2026.

La titular de la Sectur estatal, mencionó que las actividades estarán iniciando el 11 de junio en Mocorito, donde se transmitirá el juego inaugural de la justa donde México se medirá ante Sudáfrica, en punto de las 12:00 horas como parte de ‘La Fiesta del Futbol’, en la Plazuela Miguel Hidalgo.

Además, comentó en el marco de la celebración, se contará con presentaciones culturales, competencias deportivas organizadas en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura, actividades para niños, venta de artesanía y un concierto de la banda Maestría Suprema, todo de manera gratuita.

“En Sinaloa vamos a dar inicio a la Fiesta del Futbol en Mocorito con la inauguración el próximo 11 de junio, donde vamos a estar transmitiendo en vivo la inauguración del Mundial y el partido inaugural. Va a ser una verdadera fiesta para toda la comunidad”, expresó.

Las celebraciones continuarán en Culiacán el domingo 14 de junio, las cuales incluirán activaciones recreativas, áreas gastronómicas, juegos interactivos, futbol acuático, degustaciones y la participación del exfutbolista Pavel Pardo, quien convivirá con asistentes y compartirá su experiencia con jóvenes y niños.

Del mismo modo, la funcionaria señaló que la estrategia también contempla actividades en los Pueblos Mágicos de El Fuerte, donde se realizarán transmisiones de partidos, además de Cosalá, El Rosario y San Ignacio, en los que habrá cuadrangulares juveniles, expresiones culturales, música en vivo y actividades familiares.

Sosa Osuna destacó que estas acciones buscan llevar la fiesta mundialista a diferentes regiones del estado y fortalecer la promoción turística de los municipios participantes mediante eventos que integren deporte, cultura y convivencia familiar.

“Queremos combinar el deporte con la cultura para ofrecer experiencias completas a las familias, por lo que vamos a tener presentaciones culturales y artísticas para que todos puedan disfrutar de esta celebración”, dijo.

“Es una oportunidad para mostrar también el talento artístico que tenemos en nuestros municipios”, puntualizó.