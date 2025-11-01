Sectur destaca crecimiento sostenido del PIB Turístico en el segundo trimestre de 2025

MÉXICO._ De acuerdo con los resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Indicador Trimestral del PIB Turístico registró un crecimiento de 0.4 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2025 y de 0.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, informó la Secretaria de Turismo federal.

“Estos datos confirman que la política turística impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa fortaleciendo la economía nacional y promoviendo un desarrollo regional más equilibrado”, declaró Josefina Rodríguez Zamora.

De acuerdo con un comunicado, la funcionaria destacó que el Consumo Turístico Interior mostró un comportamiento positivo, con un aumento de 0.8 por ciento respecto al trimestre anterior, y de 1.9 por ciento anual, reflejando una mayor movilidad y dinamismo del turismo interno.

Agregó que estos resultados reafirman el compromiso del Gobierno de México con la innovación, la sostenibilidad y la inclusión en el desarrollo de los destinos turísticos del País.

Rodríguez Zamora destacó que el ingreso derivado de la actividad turística mantiene una tendencia ascendente gracias a la colaboración con los gobiernos estatales y municipales.

Resaltó que la consolidación del turismo nacional es reflejo de una estrategia coordinada que fomenta la inversión, la capacitación y la diversificación de la oferta turística en todo el País.

Por otra parte, manifestó que el trabajo conjunto con los sectores público y privado seguirá enfocado en fortalecer el consumo interno y las economías locales.

“El turismo es una fuerza viva que impulsa el desarrollo y la unidad de México. Seguiremos trabajando para que sus beneficios lleguen a todas y todos”, concluyó.