$!Sectur llama a sinaloenses conquistar parte de los 6 millones de turistas que llegarán al país en el 2026

Sectur como parte de la limpieza que inició en los estados de sus pueblos mágicos, está llamando a los sinaloenses a conquistar parte de los 6 millones de turistas que llegarán al país en el 2026.

Marte Luis Molina Orozco, director general de gestión social de destinos de la Sectur federal, estuvo en Mazatlán, por segunda ocasión, la primera para anunciar de esta revisión en vías de fortalecer al programa de pueblos mágicos, pero ahora dijo que ya tiene resultados de las evaluaciones hechas a los expedientes que sostienen a los 177 pueblos mágicos del país, incluyendo los cinco de Sinaloa, fuertemente golpeados por la inseguridad y que los reclasificaciones las expondrá en noviembre próximo, dentro del Tianguis de Pueblos Mágicos. A partir de ahí, especificó cada entidad tendrá de enero a septiembre del 2026 para solventar señalamientos para no perder los distintivos.

El directivo de Sectur explicó que parte de lo que está impulsando para motivar al turismo nacional es la digitalización de toda la cadena turística, primero de los pueblos mágicos y comunidades del país como parte de la estrategia Avanzamos por México respaldada por la promoción de la cadena de bancos BBVA.

Y es que México quiere ser el quinto país más visitado en el 2026 y solo a través de fortalecer a los pueblos mágicos, comunidades y destinos con vocación consolidado y desarrollado, se estará logrando.

“Esto nació en marzo con BBVA lo que vamos a hacer es digitalizar a toda la cadena de valor que están en los pueblos mágicos con una tarifa especifica que sacó el banco por todo el país”, explicó el funcionario federal.