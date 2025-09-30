$!Sectur llama a sinaloenses conquistar parte de los 6 millones de turistas que llegarán al país en el 2026

Sectur como parte de la limpieza que inició en los estados de sus pueblos mágicos, está llamando a los sinaloenses a conquistar parte de los 6 millones de turistas que llegarán al país en el 2026.
Marte Luis Molina Orozco, director general de gestión social de destinos de la Sectur federal, estuvo en Mazatlán, por segunda ocasión, la primera para anunciar de esta revisión en vías de fortalecer al programa de pueblos mágicos, pero ahora dijo que ya tiene resultados de las evaluaciones hechas a los expedientes que sostienen a los 177 pueblos mágicos del país, incluyendo los cinco de Sinaloa, fuertemente golpeados por la inseguridad y que los reclasificaciones las expondrá en noviembre próximo, dentro del Tianguis de Pueblos Mágicos. A partir de ahí, especificó cada entidad tendrá de enero a septiembre del 2026 para solventar señalamientos para no perder los distintivos.
El directivo de Sectur explicó que parte de lo que está impulsando para motivar al turismo nacional es la digitalización de toda la cadena turística, primero de los pueblos mágicos y comunidades del país como parte de la estrategia Avanzamos por México respaldada por la promoción de la cadena de bancos BBVA.
Y es que México quiere ser el quinto país más visitado en el 2026 y solo a través de fortalecer a los pueblos mágicos, comunidades y destinos con vocación consolidado y desarrollado, se estará logrando.
“Esto nació en marzo con BBVA lo que vamos a hacer es digitalizar a toda la cadena de valor que están en los pueblos mágicos con una tarifa especifica que sacó el banco por todo el país”, explicó el funcionario federal.
A un año de labores, citó que están haciendo una limpia de distintivos de los 177 pueblos mágicos evaluándoles en tres sentidos para verificar si están consolidados y fortalecerlos si requieren de ayuda.
Adelantó que en el Tianguis de Pueblos Mágicos del 13 al 16 de noviembre en Pachuca, Hidalgo entregarán a cada estado las calificaciones finales que contemplan clasificaciones: Los triple AAA Consolidados, los doble AA pueblos mágicos en desarrollo y los A denominados Emergentes, y a partir del 2026 ya estarían retirando los distintivos a quienes no cumplan.
“Al final de septiembre del siguiente año vamos a quitar nombramientos y solamente los pueblos mágicos que ameriten serlo van a seguir con el nombramiento y distintivo”, especificando, solo si no cumplen con la estrategia nacional de pueblos mágicos.
Así que Molina, expuso que habrá que hacer una limpia entre los cinco de Sinaloa para fortalecerlos, mediante las recomendaciones que ya tienen en el escritorio la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa.
De estos requisitos, aseguró que son cinco ejes estratégicos que deben cumplir como la planeación y desarrollo turístico; equipamiento e inversión e infraestructura; capacitación, profesionalización y servicios; promoción, publicidad y la Comercialización.
También aprovechó para invitar a empresarios del ramo, que como será sede del mundial a sentirse orgullosos.
En el marco del lanzamiento en Sinaloa de la “Estrategia de turismo Avanzamos por México”, dónde se está digitalizando a los pueblos mágicos, Molina pidió darle seguimiento a todas las líneas con gran compromiso por el desarrollo del turismo.
De la estrategia, habló de la capacitación para cuando un turista se suba a la pulmonía puedan cobrar a través del QR como ya lo hacen otros destinos del país.
La banca por su parte estará mostrando la marca vigente de los pueblos mágicos en cada uno de los cajeros automáticos durante todo el año y por todas las sucursales que tienen en el país.
Advirtió que por no cobrar con tarjeta no les dejará vender, así que les llamó a fortalecer los 24 años del programa de pueblos mágicos y a los prestadores de servicios a actualizarse.
Para Mireya Sosa el que Sinaloa levantara la mano para subirse a esta estrategia Avanzamos por México, pensada en quienes son el corazón de la actividad turística, fue porque un negocio digitalizado puede crecer 5 veces más a través de la tecnología.
Reconoció no solo trabajar por atraer visitantes sino mantener viva la cadena de valor y fomentar un turismo más fuerte y más humano.
Agradeció a Marte Molina como el gran aliado de Sinaloa.