$!Seguridad, promoción y reactivación, entre principales acuerdos de autoridades y hoteleros en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el afán de atender las principales necesidades en materia de seguridad, promoción turística, reactivación económica y atención a problemáticas en diferentes zonas del puerto, autoridades de los tres niveles de Gobierno y el sector hotelero de Mazatlán instalaron una mesa permanente de coordinación para dar seguimiento a las necesidades del destino. El encuentro forma parte de los compromisos establecidos después de las reuniones sostenidas entre empresarios turísticos y la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, con la intención de mantener comunicación directa entre autoridades y sector privado, establecer responsabilidades y revisar periódicamente los avances. Así lo informó la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien calificó esta reunión como productiva y destacó la participación de autoridades municipales, estatales, fuerzas federales y representantes de la actividad turística, teniendo la intención de que los encuentros tengan continuidad y que cada una de las dependencias involucradas atienda los compromisos correspondientes. “Creo que todos aquí hemos acordado que ha sido una reunión muy productiva. Estamos muy agradecidos con las Fuerzas Armadas, las fuerzas federales y con toda esta coordinación institucional”, declaró. “Esta reunión es clave para dar seguimiento. Hoy dimos avances, la semana que entra esperamos tener avances y así continuar, es una responsabilidad de todas y de todos”.

Sosa Osuna señaló que se establecerán protocolos de seguimiento con las distintas dependencias y se elaborará una minuta para mantener registro de los acuerdos y avances. Entre los primeros acuerdos que se establecieron dentro de las acciones a abordar durante esta mesa, se encuentran diferentes medidas para reforzar la seguridad de la zona turística. Una de ellas consiste en que la Secretaría de Seguridad Pública informe a hoteles y restaurantes sobre las características de las cámaras de videovigilancia que pueden instalarse y vincularse directamente con el C4. “Uno de los puntos importantes es que la Secretaría de Seguridad Pública va a compartir cuáles son las cámaras de seguridad que se pueden instalar en los hoteles. Creo que ese va a ser un gran paso, tanto en hoteles como en restaurantes”, comentó.

La funcionaria explicó que se elaborará una bitácora para conocer cuáles establecimientos están interesados en participar y posteriormente recibirán capacitación para la instalación de los equipos. “Vamos a hacer una bitácora, un envío de toda la información y conocer quiénes son todos los hoteles que se quieren sumar para comprar las cámaras. Se va a hacer una capacitación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para ver cómo instalar las cámaras y cómo estarán ligadas al C4”, señaló. También se planteó instalar botones de pánico en las recepciones de los establecimientos, los cuales estarán conectados directamente con el sistema de seguridad. Asimismo, a estas acciones se suma una propuesta presentada por la Secretaría de Marina para utilizar códigos QR mediante los cuales ciudadanos y trabajadores del sector puedan realizar denuncias de manera anónima.

De acuerdo con Sosa Osuna, presentar directamente al sector los operativos y estrategias que se implementan permite generar mayor certeza entre los empresarios. “Creo que eso les ha dado mucha certeza a todos los hoteleros: contar con esta información, que se presenten los operativos y mantenernos actualizados sobre cómo van y cuáles son las estrategias que se están modificando”, manifestó. También informó que como parte de las acciones de proximidad, el Ayuntamiento de Mazatlán también contempla aportar bicicletas para apoyar las labores de elementos de la Guardia Nacional.

Además de seguridad, la mesa contempla acciones de promoción y fortalecimiento de la actividad turística, por lo que la s¿Secretaria aseguró que la dependencia mantendrá coordinación con hoteleros, restauranteros y transportistas para reforzar las campañas y estrategias dirigidas a los mercados emisores de visitantes. “Vamos a seguir trabajando muy de la mano con ellos para el tema de promoción turística. Estamos reforzando, creo que las acciones se están haciendo y las estamos demostrando aquí”, dijo.