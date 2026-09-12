$!Seguridad, promoción y reactivación, entre principales acuerdos de autoridades y hoteleros en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el afán de atender las principales necesidades en materia de seguridad, promoción turística, reactivación económica y atención a problemáticas en diferentes zonas del puerto, autoridades de los tres niveles de Gobierno y el sector hotelero de Mazatlán instalaron una mesa permanente de coordinación para dar seguimiento a las necesidades del destino.
El encuentro forma parte de los compromisos establecidos después de las reuniones sostenidas entre empresarios turísticos y la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, con la intención de mantener comunicación directa entre autoridades y sector privado, establecer responsabilidades y revisar periódicamente los avances.
Así lo informó la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien calificó esta reunión como productiva y destacó la participación de autoridades municipales, estatales, fuerzas federales y representantes de la actividad turística, teniendo la intención de que los encuentros tengan continuidad y que cada una de las dependencias involucradas atienda los compromisos correspondientes.
“Creo que todos aquí hemos acordado que ha sido una reunión muy productiva. Estamos muy agradecidos con las Fuerzas Armadas, las fuerzas federales y con toda esta coordinación institucional”, declaró.
“Esta reunión es clave para dar seguimiento. Hoy dimos avances, la semana que entra esperamos tener avances y así continuar, es una responsabilidad de todas y de todos”.
Sosa Osuna señaló que se establecerán protocolos de seguimiento con las distintas dependencias y se elaborará una minuta para mantener registro de los acuerdos y avances.
Entre los primeros acuerdos que se establecieron dentro de las acciones a abordar durante esta mesa, se encuentran diferentes medidas para reforzar la seguridad de la zona turística.
Una de ellas consiste en que la Secretaría de Seguridad Pública informe a hoteles y restaurantes sobre las características de las cámaras de videovigilancia que pueden instalarse y vincularse directamente con el C4.
“Uno de los puntos importantes es que la Secretaría de Seguridad Pública va a compartir cuáles son las cámaras de seguridad que se pueden instalar en los hoteles. Creo que ese va a ser un gran paso, tanto en hoteles como en restaurantes”, comentó.
La funcionaria explicó que se elaborará una bitácora para conocer cuáles establecimientos están interesados en participar y posteriormente recibirán capacitación para la instalación de los equipos.
“Vamos a hacer una bitácora, un envío de toda la información y conocer quiénes son todos los hoteles que se quieren sumar para comprar las cámaras. Se va a hacer una capacitación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para ver cómo instalar las cámaras y cómo estarán ligadas al C4”, señaló.
También se planteó instalar botones de pánico en las recepciones de los establecimientos, los cuales estarán conectados directamente con el sistema de seguridad.
Asimismo, a estas acciones se suma una propuesta presentada por la Secretaría de Marina para utilizar códigos QR mediante los cuales ciudadanos y trabajadores del sector puedan realizar denuncias de manera anónima.
De acuerdo con Sosa Osuna, presentar directamente al sector los operativos y estrategias que se implementan permite generar mayor certeza entre los empresarios.
“Creo que eso les ha dado mucha certeza a todos los hoteleros: contar con esta información, que se presenten los operativos y mantenernos actualizados sobre cómo van y cuáles son las estrategias que se están modificando”, manifestó.
También informó que como parte de las acciones de proximidad, el Ayuntamiento de Mazatlán también contempla aportar bicicletas para apoyar las labores de elementos de la Guardia Nacional.
Además de seguridad, la mesa contempla acciones de promoción y fortalecimiento de la actividad turística, por lo que la s¿Secretaria aseguró que la dependencia mantendrá coordinación con hoteleros, restauranteros y transportistas para reforzar las campañas y estrategias dirigidas a los mercados emisores de visitantes.
“Vamos a seguir trabajando muy de la mano con ellos para el tema de promoción turística. Estamos reforzando, creo que las acciones se están haciendo y las estamos demostrando aquí”, dijo.
Buscan hoteleros seguimiento a propuestas para reactivar Mazatlán
Por parte del sector privado, José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, recordó que los empresarios presentaron previamente 16 puntos relacionados con la reactivación de Mazatlán.
Uno de los principales planteamientos fue precisamente instalar una mesa de trabajo que permitiera mantener contacto permanente con las autoridades y conocer directamente los resultados de las estrategias aplicadas.
“Muchos de los puntos que se vieron hoy están entre los 16 puntos que marcamos con el tema de reactivación. Uno de ellos es instalar una mesa de trabajo que permita tener información de los resultados de primera mano y, sobre todo, conocer el tema de reactivación”, declaró.
Manguart Sánchez consideró que con la realización del encuentro ya se cumplió uno de los primeros objetivos solicitados por los empresarios, agregando que esperan que estos encuentros sean constantes y que puedan sumarse planteamientos de otros actores involucrados en la actividad turística.
“En su momento planteamos 16 puntos, pero seguramente hay participaciones de otros actores que se están abonando. Tengo entendido que estas reuniones van a ser constantes”, comentó.
Otro de los objetivos de esta coordinación será establecer un canal de información entre hoteles y autoridades para conocer oportunamente el comportamiento de la actividad turística.
Los establecimientos podrán proporcionar datos sobre reservaciones, cancelaciones y variaciones en la demanda para que las autoridades cuenten con información directa al momento de definir estrategias.
“Queremos compartir la información de los hoteles para que ellos puedan tener información real del impacto que puede estar sucediendo, si las reservaciones van hacia arriba, si se han estancado, si se han contraído, si ha habido cancelaciones o no”, expresó.
Piden atender ruido y excesos en Quirino Ordaz y Estero del Yugo
Dentro de los planteamientos que los hoteleros llevaron ante las autoridades también se encuentra la situación que se presenta durante las noches en Avenida Quirino Ordaz y en los alrededores del Estero del Yugo.
Manguart Sánchez señaló que en estos sectores se registran altos niveles de ruido, acumulación de basura y otros excesos derivados de las concentraciones de personas, lo que ha comenzado a afectar el descanso.
“En Avenida Quirino Ordaz ya hay un exceso de ruido, toda esta cuestión que se está dando ahí, pero también de forma paralela en el Estero del Yugo. La gente no puede descansar. Está todo lo que conlleva: basura, excesos y toda esa cuestión”, dijo.
Ante esta problemática, los hoteleros solicitaron establecer un mecanismo de regulación con el Ayuntamiento, aclarando que la intención no es impedir el uso de los espacios, sino garantizar condiciones adecuadas para turistas y habitantes.
“Lo que buscamos es tener una reunión, plantear la situación y poder generar un mecanismo de regulación que no afecte a nadie. Lo que buscamos es cuidar a nuestros clientes, cuidar al turista y que se pueda garantizar el descanso”, mencionó.
Finalmente, Manguart Sánchez manifestó que la postura del sector hotelero será mantener colaboración con las autoridades y aportar información que ayude a definir las acciones necesarias para el destino.
“A nosotros, como a todos, nos interesa que a Mazatlán le vaya bien, nos interesa que a ellos como nuestros representantes les vaya bien, porque si a ellos les va bien, nos va bien a nosotros”, comentó.
“Lo que buscamos es cerrar filas, hacer equipo, ser muy serios en toda esta información que vamos a estar compartiendo y cualquier área de oportunidad que se detecte, atraparla y jalarla para acá”.
Los representantes del sector hotelero y autoridades destacaron que los acuerdos alcanzados durante la reunión tendrán seguimiento a través de esta mesa permanente donde revisarán los avances en seguridad, promoción, reactivación económica y otras necesidades que se presenten en Mazatlán.
De esta forma, la intención será mantener este mecanismo de coordinación para evaluar resultados y establecer nuevas acciones que contribuyan al fortalecimiento de la actividad turística y la confianza en el destino.