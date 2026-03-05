Sempra cancela proyecto de exportación de gas natural licuado con CFE en Sinaloa

La empresa estadounidense Sempra canceló el proyecto Vista Pacífico, una terminal de gas natural licuado de mediana escala que desarrollaba en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad cerca del Puerto de Topolobampo, Sinaloa, según el reporte financiero anual que la compañía presentó el 26 de febrero ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Según el documento, la planta de licuefacción, almacenamiento y exportación de GNL era operada por Sempra Infrastructure Partners (SI Partners) y tenía una capacidad estimada de entre tres millones y cuatro millones de toneladas métricas anuales.

El objetivo del proyecto consistía en aprovechar el exceso de gas natural y la capacidad de los gasoductos de la CFE para reexportar gas proveniente de Estados Unidos hacia los mercados del Pacífico y Asia.

”Debido a un cambio en las prioridades de Sempra Infrastructure Partners y la CFE, en diciembre de 2025 se acordó rescindir el contrato de desarrollo vigente”, precisó la empresa en el informe.

Sempra también advirtió que los cambios legislativos aprobados en México durante 2025 amplían las facultades del Gobierno federal respecto a la CFE y Petróleos Mexicanos, lo que representa un factor de riesgo para sus operaciones en el País.

“Las leyes de 2025 otorgan a las autoridades una amplia discreción para suspender o revocar permisos de importación, exportación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos y electricidad por razones de seguridad nacional o economía nacional”, indicó la firma, al señalar que no podía garantizar que sus permisos actuales o futuros quedaran al margen de esas facultades discrecionales.

En paralelo, la empresa informó que modificó el contrato de transporte con la CFE para redirigir parte del gasoducto Guaymas-El Oro, que atraviesa territorio de la comunidad yaqui en Sonora.

Dicho ducto registra una interrupción prolongada desde 2017, cuando integrantes de esa comunidad impidieron el acceso al tramo original para labores de mantenimiento y operación.

Según el reporte, la CFE acordó reembolsar a SI Partners los costos asociados a la redirección mediante una nueva tarifa, con la condición de que el ducto retome operaciones a más tardar en julio de 2029.

La empresa estimó gastos de capital por aproximadamente 260 millones de dólares para ejecutar el desvío, incluidos intereses capitalizados y contingencias del proyecto.

Sempra se reservó el derecho de cancelar el contrato de redirección si no se cumplen ciertas condiciones, y de buscar la recuperación de sus costos documentados, así como del lucro cesante.

Al 31 de diciembre de 2025, la compañía registraba 389 millones de dólares en propiedades, plantas y equipo correspondientes al segmento Guaymas-El Oro, activos que podrían sufrir deterioro si el desvío del ducto no concluye exitosamente y no se logra reanudar las operaciones.

Ambas empresas firmaron también un acuerdo no vinculante para explorar una posible participación accionaria conjunta en el tramo Guaymas-El Oro del gasoducto Sonora.