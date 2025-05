Sequía extrema golpea la producción de mango en Sinaloa

Una de las etapas más complicadas es por la que actualmente está atravesando la industria del mango en Sinaloa, debido a los estragos que ha dejado la sequía extrema por la que atraviesa la entidad.

Así fue como lo expresó el presidente de la Asociación de Exportadores de Mangos de México, José Ángel Crespo Durán, el cual destacó que mientras en el centro y sur del País los productores tuvieron una temporada relativamente buena debido a las lluvias que se presentaron en el 2024, el caso de Sinaloa la situación fue distinta.

“El año pasado no hubo suficientes lluvias aquí en Sinaloa, donde nos está afectando la sequía. Sabemos realmente que es en todo el Estado, pero en el norte las presas no se llenaron para nada, no se tuvieron esas lluvias y si nos está afectando”, comentó.

Para Crespo Durán, la escasez de agua no solamente estará limitando el desarrollo de cultivos, sino que además ha incrementado la preocupación por la calidad del fruto y la viabilidad de las exportaciones.

“Vemos que la producción va a estar reducida aquí en el sur de Sinaloa, como Escuinapa, El Rosario y Mazatlán, toda esta zona. Además, vamos a ver algo de deshidratación, fruta que va a quedar de pequeña a mediana”.

“Y en el norte de Sinaloa, también va a estar muy afectado el producto”, añadió.

El dirigente de EMEX señaló que si bien al sur de Sinaloa se cuenta con la presa Santa María que ha venido a aliviar en parte la situación, en municipios del norte como Ahome y El Fuerte, la situación es bastante crítica por la falta de agua para riego.

“Ahorita agradecemos que tenemos en el sur la presa que acaban de construir, donde ya vamos a tener riego para el sur de Sinaloa y hemos estado captando un poco más de agua, por lo que la presa va a estar haciendo su función”.

“Pero si nos vamos al norte de Sinaloa, no hay agua para los riegos, entonces los productores están siendo muy afectados”.

De esta forma, Crespo Durán expresó que para este 2025 se prevé una disminución en la producción, sobre todo en temas como tamaño, desarrollo y deshidratación del mango.

“Esperamos que pueda haber lluvias tempraneras para que pueda haber una irrigación y la fruta no se vaya a caer o se vaya a afectar”, puntualizó.