$!Ser Ingeniero Civil es la mejor decisión de mi vida: Guillermo Trewartha Domínguez

Recordó que, aunque él no trabajaba, sí andaba arriba de los tractores y maquinaria pesada que se subía al Transbordador Mazatlán - La Paz para la construcción de la carretera en mención que tiene una longitud de mil 711 kilómetros, inicia en Cabo San Lucas, Baja California Sur y concluye en Tijuana.

“Y conocí ingenieros civiles y de ahí me nació la vocación de ser Ingeniero Civil”, continuó.

“Dios decide qué vas a ser, lo que sí es algo muy gratificante esta carrera tan hermosa, para mí fue la mejor decisión de mi vida y lo sigo repitiendo, yo no sé si la de Ingeniero Civil es la mejor pagada o la más mal pagada, pero de que es la carrera más completa, más hermosa, con tantas especialidades, difícilmente un Ingeniero Civil puede decir que lo sabe hacer todo porque es muy amplia”.

Originario de Mazatlán, en donde nació el 17 de julio de 1956, recordó que terminó la carrera de Ingeniero Civil en 1978 en la Universidad Autónoma de Guadalajara y posteriormente estuvo laborando 20 años como empleado en varias partes de la República Mexicana.

Inició a laborar en la zona de riego de Tomatlán, Jalisco, en la construcción de diques y presas, posteriormente estuvo en el Dique La Campana, en Escuinapa, así como en el Dique Tres, en Escamillas, y el Dique Cuatro en San Francisquito, en Mazatlán y posteriormente trabajó con el Ingeniero Diego Madrigal a hincar pilotes en la Marina de Puerto Vallarta y comenzaron con la construcción de muelles.

Después entró a trabajar a Grupo Sidec para la instalación de pilotes en los muelles en Puerto Vallarta, y después se fueron a Marina Ixtapa ya como director técnico, viendo todas las facetas de una Marina desde el dragado, los muelles, los enrocamientos, las obras de infraestructura, la obra hidrosanitaria y la planta de tratamiento, entre otras.

“Coincidió que cuando me fui a Ixtapa en 1990, el día que me fui a Ixtapa ese día se constituyó Marina Mazatlán ya como empresa y en 1992, en febrero, regresé aquí a Mazatlán y ahora sí ya no me he vuelto a salir y empezamos Marina Mazatlán, ya la conocen, todo lo que es la infraestructura desde 1992 hasta 1996, todo lo que se hizo, muelles, la isla del centro, todo lo que es el agua, drenaje, estamos muy orgullosos de esa obra porque a la fecha no han visto un bache en 30 años”.

Añadió que de Mazatlán lo ascendieron a gerente general de una empresa filial de Sidec donde trabajó 4 años más y perfeccionando lo que es la construcción de marinas, se fueron a Puerto Peñasco y San Carlos, pero en 1994 ocurrió el denominado “Error de Diciembre”, pero lo liquidaron en 1997.

“Entonces tomé la decisión de, por mi esposa que me dijo que era tiempo de empezar y empezamos a formar una empresa, esa empresa es Marinas y Urbanizaciones Gran Turismo, en el 98 se constituyó, ya va a cumplir 25 años el año que entra y lo básico, lo fuerte de ella siempre ha sido obra marítima, dragados, muelles, hemos trabajado con mucho éxito para Conapesca, para varias empresas privadas en Nuevo Vallarta, en Puerto Vallarta, para Grupo Vidanta y lo mejor que nos tocó fue en el 2007 cuando empezamos lo que es la Marina de la Cruz de Huanacaxtle, esa ya como empresa ha sido una obra muy grande, muy interesante, una obra de caso 30 millones de dólares”, continuó, entre otros puntos.

Recordó que con el tiempo fundó otra empresa que ahorita se dedica a todo lo que es infraestructura que es Marolvet Constructora y ha participado en la construcción de la Avenida Rafael Buelna, Gabriel Leyva, Camarón Sábalo y la calle Ángel Flores, entre otras.

El Premio ‘Humberto Romero Navarro’

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, Ramón Antonio Osuna Osuna, informó que el Premio “Humberto Romero Navarro” se instituyen dicha agrupación en 1992.

“Y es un ingeniero que igualmente efectuó una carrera brillante, por lo que se quedó en aquel entonces nombrarlo y quedó de manera institucional el nombre, nosotros vamos a tener ya como broche de oro de actividades la cena-gala en la cual culminamos todo ese tipo de actividades y hacemos entrega física de lo que es el premio”, continuó Osuna Osuna.

Precisó que para otorgar dicho galardón se toman en cuenta tres vertientes que son el quehacer profesional, la investigación y docencia y la participación gremial y en el caso del Ingeniero Trewarha Domínguez ya tiene todas las credenciales que un Colegio puede otorgar como es el Fiat Director Responsable de Obra y el Constructor Municipal que otorga el Ayuntamiento de Mazatlán por medio de la Dirección de Planeación Urbana.

“Vale la pena decirlo, es el actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en la Delegación Zona Sur, es el sector formal en el ámbito de la construcción”, precisó.

Es orgullo y satisfacción recibir este premio: Trewartha Domínguez

Trewartha Domínguez, quien procreó seis hijos con su esposa, recalcó que el que le vayan a otorgar este premio representa un orgullo y satisfacción.

“(Representa) orgullo definitivamente, satisfacción, aquí todos somos ingenieros titulados, todos tienen cédula y el que te den un reconocimiento ellos a uno y lo acepte y te feliciten y te digan que te lo mereces pues es muy satisfactorio, muy gratificante”, dijo el Ingeniero Civil, quien también es Licenciado en Administración.

También expresó que como plan de vida siempre quiso ser presidente de cámara, eso lo buscó y lo logró.

“Es para mí muy satisfactorio presidir cámara, pero el reconocimiento del gremio es otra cosa, el estar con colegas, el estar con otros ingenieros y te den el reconocimiento al esfuerzo, porque hay ingenieros muy connotados, ahora voy a estar en una lista de ingenieros muy connotados de Mazatlán, te puedo decir el Ingeniero Mario Huerta, el Ingeniero Juan de Dios Garay, Leonel Gaxiola, el Ingeniero Octavio Hernández, Arnoldo Román, son ingenieros de todos mis respetos y que yo también los considero gente de mucha prosapia dentro de la ingeniería”, subrayó.

“Entonces ahora voy a estar ahí y que aparte tener ese reconocimiento tanto de ellos como de los compañeros pues es una satisfacción muy especial”.

”Dios decide qué vas a ser, lo que sí es algo muy gratificante esta carrera tan hermosa, para mí fue la mejor decisión de mi vida y lo sigo repitiendo, yo no sé si la de Ingeniero Civil es la mejor pagada o la más mal pagada, pero de que es la carrera más completa, más hermosa, con tantas especialidades, difícilmente un Ingeniero Civil puede decir que lo sabe hacer todo porque es muy amplia”.

”(Representa) orgullo definitivamente, satisfacción, aquí todos somos ingenieros titulados, todos tienen cédula y el que te den un reconocimiento ellos a uno y lo acepte y te feliciten y te digan que te lo mereces pues es muy satisfactorio, muy gratificante”.

Guillermo Trewartha Domínguez

Ingeniero Civil