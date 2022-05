$!Será el Nuevo Acuario de Mazatlán, un orgullo para los sinaloenses

Resaltó que como en toda obra, esta debe tener buenos cimientos, es decir, todo el dinero que no se ve, pero que es lo más importante. El edificio cuenta con más de 350 pilas de cimentación, con una profundidad de 21 metros, y un diámetro de un metro, seguido de una losa de cimentación, que en algunos es mayor a los 1.80 metros de altura, además de una estructura futurista.

“Estamos preparados, trabajamos tres años para ese momento, ya tenemos todo asegurado, no hemos dejado nada para la posibilidad de que algo falle, estamos preparados por si falla, pero eso no sucederá”, destacó

“Los mazatlecos y todos los sinaloenses no tienen idea, no se imaginan la gran obra que recibirán, es algo que los sorprenderá”, expresó Carlos Erick García Hernández, director de la construcción del Nuevo Acuario de Mazatlán.

Es una obra en la que no se escatimó en la masividad de esto, dando como resultado que lo que se va a obtener sea un edificio que albergará un acuario de clase mundial.

Agregó también, que al encontrarse con retos a los que no estaba acostumbrado a lo largo de este proyecto, se ha tenido una evolución importante, siendo esto parte del trabajo el cual conlleva a tener mejores resultados de los que se esperaban.

“Con nuestro trabajo, lo que yo trato de transmitir a mi equipo, es que siempre piensen en el momento ¡wow!, eso, creo que a los visitantes nos los vamos a ganar, porque cada que uno de ellos dé una vuelta, encontrará ese ¡wow! a donde quiera que mire, en cada detalle, en cada jardinera, en una lámpara, en un muro, siempre encontrará algo espectacular, y para lograr esto participaron entre 350 y 570 personas, y si bien representa un gran reto, el equipo no ha parado”.

García Hernández reconoció sentirse satisfecho, pero sobre todo orgulloso por lo que hasta este momento han alcanzado.

“Esto no se hace solo, no es el logro de una sola persona, sino el logro de un equipo, y al equipo Kingu solo nos toca materializar la idea, pero arriba de nosotros están los que invierten, los que arriesgan, los que dirigen la parte económica, y política, y aunque esto no se ve, es igual de importante.

“Solo quiero expresar un reconocimiento especial a todo el equipo Kingu, porque el esfuerzo de esta obra es de todos, desde el que saca la copias, hasta el que va y firma la estimación, todos tienen su grado de importancia, y creo que el equipo fue lo mejor de todo, y estoy orgulloso de ellos”, resaltó.