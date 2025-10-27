Será Mazatlán el epicentro de compradores del mundo del viaje y medios especializados

MAZATLÁN._ Desde este lunes Mazatlán y a pesar del difícil escenario, es el epicentro de más de 200 compradores del mundo del viaje y medios especializados que vienen a actualizarse de las novedades que ofrece el destino.

Y es que la vigésima octava edición de Fiesta Amigos Mazatlán 2015 está arrancando con 540 citas de negocios y más de 200 invitados comerciales, además de los Meeting Planners y de Revistas especializadas de la industria del turismo en el mundo, adelantó Julio Birrueta, directivo de la Asociación de hoteles y Empresas Turísticas como organizadora.

“En esta edición, como no lo habíamos hecho en algún tiempo, decidimos traer a la prensa junto con los Meeting Planners, pero la prensa especializada, que es más bien prensa de cobertura turística para ese sector. Traemos en total 24, entre Meeting Planners y prensa, más o menos la mitad y la mitad”, destacó con este segmento le apuestan a levantar la ocupación hotelera y la derrama económica.

Detalló que los meeting planners promueven eventos de empresas, de laboratorios, asociaciones médicas y todos están en la Ciudad de México.

“Es donde más negocio hay y vamos a tener un programa alterno con ellos, básicamente enfocado a que conozcan lo nuevo y algunos nunca han venido. Me refiero a que no han venido en los últimos 10 años y ya van a encontrar otro Mazatlán”.

Birrueta resaltó que este segmento traerá beneficios a todos en la ciudad.

“Este segmento es bien importante porque es el segmento que te trae ocupación entre semana y el nivel de gente que te consume naturalmente en toda la ciudad. Arreglan cenas, que van al bar, que gastan en ciertas cosas, entonces es un segmento muy importante. Y cuando lo vienen pagando las empresas pues no escatiman”.

Así que agregó que han invitado a los que han traído ese negocio durante los últimos 10 años y que vivan la experiencia en carne propia y no lo que se dice en el exterior de que Mazatlán es inseguro para visitar.

“Ellos tienen que guiarse con las percepciones y no con la información que circula ya por experiencia, porque hemos traído muchísimos de otros segmentos y ya nos dicen, oye, pues no es como se escuchaba. Nada que ver con lo que se dice afuera. Nada que ver, o sea, la gente se divierte, siguen paseándose, sigue la guagua circulando por el malecón y todo el mundo divirtiéndose”.

El segmento de placer y de negocios mantiene un crecimiento del 28 por ciento y las agencias, por lo menos vienen de cinco o seis veces al año.

“Y los grupos que ellos venden pues están aquí a cada rato y reciben retroalimentación”.

Para este martes en el Centro de Convenciones será el punto de la ventana comercial de destinos más importante del noroeste del país, donde hay programadas más de 540 reuniones de negocios ya agendadas con los representantes de las aerolíneas, agencias de viajes, mayoristas tradicionales y empresas de tecnología y marketing.

Asistirán los socios comerciales que durante el año nos abastecen de los viajeros del mercado internacional y nacional, pese a las complicaciones de inseguridad que se presentan desde septiembre del 2024 a octubre de 2025.

El evento de negocios más importante de Mazatlán se llena de socios comerciales turísticos que impulsan la diversificación turística del destino, como ‘Online Travel Agency’, importante para abrir nuevos mercados y garantizar un flujo de reservas Mayoristas Tradicionales; ‘Estrategia eficaz’ que funge entre las agencias de viajes y proveedores de viajes 200 Invitados Comerciales Tecnología y Marketing. Fuerte aliado para el canal directo y construir una reputación solida

Como anfitriones la hotelería local, aprovecha para agradecer a los amigos de Mazatlán con la entrega del premio ‘Golden Deer’.

La entrega se desarrollará en una cena donde acostumbran otorgar el reconocimiento a los socios comerciales que con su gran experiencia promueven el destino y hacen de Mazatlán el destino de moda.

La Fiesta Amigos de Mazatlán también es la oportunidad de lanzamiento al mercado de 2026 para todos los negocios.

“No es que nos tengamos que esperar aquí para ver oportunidades, sino que ya se han venido calentando y aquí se cierran”, agregó Birrueta.

Además, durante los tres días del evento, los asistentes conocerán de primera mano el amplio portafolio de servicios turísticos que ofrece el destino como la oferta de alojamiento, conectividad aérea y una vasta cartera de experiencias.

Del 27 al 30 de octubre de 2025, Mazatlán permanece como la sede de la Fiesta Amigos, el evento turístico que reúne a los principales actores de la industria en México.

A las citas de negocio, networking frente al mar asistirán las principales marcas y actores para entablar conexiones reales y alianzas duraderas.

Se trata del evento clave para la industria turística en México y esta edición cayó entre semana, del 27 al 30 de octubre para reunir a las voces más influyentes de la industria para conectar, compartir ideas y crear alianzas estratégicas, todo en uno de los destinos turísticos preferidos del noroeste del país.

Asegurando que no solo se trata de otro congreso, “es una experiencia diseñada para generar conexiones reales, donde los negocios fluyen tan naturalmente como el ambiente relajado frente al mar que lo rodea”.

Además de las reuniones formales hay agenda para los espacios sociales como cócteles, cenas y encuentros informales, así como recorridos para quienes no habían venido y puedas actualizarse en los nuevos atractivos que ha sumado Mazatlán, buscando el nacimiento de proyectos más innovadores para el turismo.

Así que los actores del destino empresarios y prestadores de servicios turísticos o tecnológicos podrán mostrar tus propuestas frente a compradores clave y conocer de viva voz nuevas tendencias del mercado turístico.

El llamado que se hace es a construir relaciones de largo plazo como Mazatlán de sede de la Gran Fiesta Amigos 2025.

Destacó del evento que pretende transformar al turismo en alianzas duraderas no ha reportado cancelaciones, pese a la campaña de desprestigio recientemente.

El programa contempla un coctel de bienvenida el lunes 27 de octubre de las 18:00 a 21:00 horas en el ‘Shekinah Beach Club’; para el martes y miércoles 29 y 30 de octubre se desarrollará el encuentro de las citas de Negocios de las 9:00 a 17:00 horas en el Mazatlán International Center; el mismo martes 28 de octubre darán la bienvenida con un coctel de apertura de las 19:00 a 22:00 horas en el hotel ‘Sunset Palace Beach’ y la Cena de Gala y cierre será el miércoles 29 de Octubre de las 18:00 a 23:00 horas en el Hotel Dreams Estrella del Mar Mazatlán.