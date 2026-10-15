Sheinbaum avala venta de AT&T México a Televisa y Fintech

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que considera positiva la compra de AT&T México por parte del consorcio integrado por Grupo Televisa y Fintech Holdings, al señalar que la operación busca generar mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones en México.

Expuso su postura durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde atribuyó la decisión de venta de la empresa estadounidense a su estrategia de concentrar inversiones en su país de origen.

“(Lo veo) Bien. (...) Entonces, AT&T desde hace tiempo quería vender y entre otras cosas se están concentrando en Estados Unidos, los recibimos aquí. Su decisión principal (de vender) tiene que ver pues con mucha competencia que hay hoy en Estados Unidos relacionada con la telefonía, la inteligencia artificial, todo eso, y ellos tomaron la decisión de invertir en Estados Unidos”, declaró.

Añadió que el objetivo del Gobierno federal frente a la transacción se centra en el fortalecimiento del mercado y la calidad del servicio.

“Y, aquí pues se abrió a la venta y decidió comprarlo este grupo. Y pues, ¿qué queremos nosotros? Pues que haya competencia y que se invierta, que haya más, que el internet sea mejor en nuestro País”.

AT&T alcanzó un acuerdo el martes para vender su filial mexicana al consorcio conformado por Grupo Televisa y Fintech Holdings, empresa del empresario David Martínez Guzmán, por un monto de 2 mil millones de dólares al cierre de la operación, sujeto a ciertos ajustes.

La transacción concluiría durante el primer trimestre de 2027, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes en México.

Según un comunicado de Grupo Televisa, el consorcio prevé cubrir el pago mediante una combinación de efectivo disponible y financiamiento de deuda garantizada.

El documento destacó que AT&T México se ubica como el segundo operador móvil más grande del País, con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles al cierre de 2025.

AT&T subrayó que su estrategia se sustenta en inversiones dentro de Estados Unidos y consideró que Televisa y Fintech Holdings se encuentran bien posicionados para conducir a AT&T México durante su siguiente fase de crecimiento.