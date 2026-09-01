Sheinbaum reporta 19 proyectos aprobados por 3 mil 760 millones de dólares

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, que el Gobierno federal aprobó en los últimos cuatro meses 19 proyectos de inversión por un monto de 3 mil 760 millones de dólares, mediante la ventanilla única de la Presidencia de la República.

“Con esta se han aprobado en cuatro meses 19 proyectos por un monto de 3 mil 760 millones de dólares”, reportó ante unos 300 invitados reunidos en el recinto.

El mecanismo forma parte de la oficina creada para promover inversiones y concentrar las autorizaciones federales, con el compromiso de resolver en un plazo máximo de 60 días los trámites necesarios para los proyectos.

Sheinbaum Pardo enmarcó los resultados en el Plan México, estrategia con la que su administración busca producir más para el consumo interno, sustituir importaciones, así como fortalecer y diversificar el comercio exterior.

Como parte de las medidas para facilitar la inversión, aseguró que se simplificó o eliminó 60 por ciento de los trámites federales, se redujo 66 por ciento de los requisitos y disminuyó 50 por ciento el tiempo promedio de respuesta.

“Destaca la simplificación del 100 por ciento de los trámites en Cofepris”, señaló respecto a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Añadió que el modelo se extenderá a estados y municipios mediante un catálogo único de trámites y servicios, con el objetivo de reducirlos al menos 50 por ciento.

Sheinbaum Pardo recordó que fueron publicados dos decretos con incentivos para la inversión privada, dirigidos particularmente a 25 polos de desarrollo económico para el bienestar, de los cuales 10 se encuentran en proceso de desarrollo.

Respecto a la meta de 100 parques industriales planteada por su Administración, la titular del Poder Ejecutivo Federal precisó que 25 ya están en operación.