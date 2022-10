$!‘Si no creces, te mueres’, sugiere el empresario Rodolfo Madero Rodríguez

Creyente de la responsabilidad de los empresarios con su comunidad, Rodolfo Madero Rodríguez ha participado activamente en toda clase de organismos empresariales y de beneficencia pública, y de 1997 a 1999 se convirtió en el presidente de Canacintra Mazatlán.

De esa época, Madero Rodríguez recuerda que su principal objetivo era la supervivencia del organismo empresarial, debido a la escasa industria que había en el puerto y al difícil entorno económico que golpeaba a las empresas.

“Trabajábamos por la supervivencia de Canacintra. Había poca industria, eran muy pocas las cuotas que entraban, pero organizamos dos expos y fue mucha gente”.

Su segunda etapa como presidente del organismo que reúne a los industriales mazatlecos fue de 2010 a 2012, con un entorno económico diferente y un Mazatlán que estaba listo para la apertura de la supercarretera a Durango.

“Mazatlán creció mucho, la industria creció, por ejemplo, la industria marítima ahora es muy pujante, los eventos son más impactantes y vienen muchas empresas de fuera a exponer sus productos y sus servicios”.

Madero ve el crecimiento de la Canacintra como un reflejo de la bonanza económica que vive el puerto.





Responsabilidad

Rodolfo Madero Rodríguez es un empresario, como miles de empresarios mexicanos, pero hay algo que lo distingue: su valentía para enfrentar al poder político, un reto al que pocos se atreven en México.

“No hay otra forma, tenemos que tratar de que las cosas se hagan de la mejor manera posible y muchas veces el político no está pensando en eso, está pensando solo en los votos, en su beneficio”, asegura Madero Rodríguez.

Uno de sus esfuerzos más respetados es Observatorio Ciudadano, un organismo ciudadano creado como un contrapeso a los gobiernos municipales de Mazatlán.

El organismo apoyado por el ingeniero Rodolfo se concentra en dar a conocer información útil a la ciudadanía, información que a los gobiernos municipales no les interesa ni les gusta que se haga pública.

En uno de sus mayores enfrentamientos con el poder público, uno de los proyectos del Grupo Alerta, la construcción de Camino Al Mar, fue detenida por argucias operadas desde el Ayuntamiento de Mazatlán, como represalia en su contra.

“Nos costó tiempo, desgaste y dinero, claro. Sí hay gente que nos apoyó, incluso salió un desplegado a nivel estatal. El costo es fuerte porque los gobernantes tienen muchas formas de afectarte”.

Sin embargo, el empresario encontró el apoyo de la ciudadanía, de otros empresarios y hasta de otros niveles de Gobierno, que obligaron al Ayuntamiento a permitir que el proyecto siguiera su camino.

Uno de los secretos del ingeniero Rodolfo para poder enfrentarse al poder es tener una trayectoria limpia, un ejemplo que aprendió de sus antecesores y que sigue practicando hasta hoy.





El futuro

Para el Ingeniero Madero, el futuro del Grupo Alerta es claro: seguir creciendo.

“El principal motor siempre es el crecimiento, porque si no creces te mueres”, afirma.

En el mundo empresarial el fracaso y el éxito conviven de manera cotidiana, Madero Rodríguez reconoce la importancia de abrir nuevas empresas, pero también la necesidad de saber cuándo cerrarlas.

“En los negocios siempre hay más historias tristes que de éxito. Hemos cerrado varias empresas. En la agricultura nos fue muy mal, sembramos unos tomates maravillosos, pero nos costaba más producirlos que venderlos”.

El ingeniero cuenta que le enseñaron que en la agricultura se necesita aprender 100 lecciones, el problema es que se aprende una por año, y sonríe.

El futuro del Grupo Alerta pasa por el gas natural, el ramo inmobiliario, la telefonía celular y negocios operados en plataformas de Internet.

Impulsor de la construcción de la supercarretera Mazatlán-Durango, el ingeniero asegura que una nueva línea de ferrocarril y un nuevo puerto de carga ayudarían a desarrollar la economía del puerto.

Enfrascado en el trabajo y después de una larga vida empresarial, el ingeniero Madero ahora se embarca en un nuevo proyecto, la llegada de la cuarta generación familiar a los negocios, el futuro de una empresa que busca trascender en el tiempo.





TRAYECTORIA

Rodolfo Madero Rodríguez

Presidente de Grupo Alerta

Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey

Maestría en Ingeniería Administrativa, por la Universidad de California

Dos veces presidente de Canacintra Mazatlán (1997-1999) (2010 a 2012)

Presidente de Coparmex Mazatlán (2013-2014)

Fue presidente de Codesin

Ha sido presidente de asociaciones como Banco de Alimentos de Mazatlán y Patronato de Hogar San Pablo

Preside el Observatorio Ciudadano, organismo creado para vigilar el actuar del Gobierno.





TESTIMONIOS

“Siempre he visto al ingeniero Rodolfo Madero como un ejemplo a seguir. Cuando me tocó estar en su mesa directiva, aprendí mucho de la forma en la que dirigía al equipo, sus opiniones tan acertadas y sobre todo la serenidad que mostraba ante cada situación, sus valores y muchas otras cualidades que han hecho que admire mucho al ingeniero”.

Helena Larsen

Presidenta de Canacintra Mazatlán





“Es una persona que es muy transparente, me inspira mucha confianza, es un líder nato, la verdad cuando lo he escuchado hablar me parece que es muy elocuente, y la verdad él tiene muchas empresas, muchas ocupaciones, y siempre tiene un espacio para ver qué está pasando con Canacintra, cómo apoyar y más”.

Emilio Noé Hernández Kelly

Naviera Tres Marías





“Es un hombre íntegro, es un excelente padre de familia, un hombre muy recto, de muchos valores, yo creo que trae un excelente ejemplo, toda la familia Madero Rodríguez ha sido una familia que nos ha dado mucho a la sociedad mazatleca... es un hombre también muy valiente, ahí está presidiendo el Observatorio de Mazatlán y ha participado también en todo, cámaras, consejos... es extraordinario que él sea el galardonado en los 75 años de la historia de Mazatlán, no pudo haber caído en mejor persona”.

Javier Lizárraga Mercado

Café El Marino





“Para mí Rodolfo es una persona muy preparada, muy inteligente, que ha tenido que asumir un negocio del legado de su padre, que no es fácil, pero que él se preparó y lo prepararon para asumirlo, y sobre todo que tiene una gran capacidad en la cuestión tecnológica, eso le da un gran plus a Rodolfo... No es fácil, sabemos que él tiene sus negocios, muchísimos negocios, está muy ocupado, pero aún así tiene la calidad humana y sobre todo también tiene un sentido de beneficio a la comunidad, y sí, nos aceptó (tomar las riendas de la Canacintra), cuando estaba en casi crisis la cámara, y logró sacarla adelante”.

Esperanza Kazuga

Alimentos Kay





“Rodolfo tengo entendido que ha sido de los pocos presidentes que ha sido dos veces presidente, la verdad creo que lo hizo por convicción, en la segunda ocasión había una situación apremiante en la Cámara, teníamos que echar mano de un empresario fuerte y él tuvo esa bondad de decir yo le entro, entonces prácticamente rescató la Cámara”.

Francisco Javier Villa

Vipez de Mazatlán





“Rodolfo Madero es un gran señor, una gran persona, un gran empresario, desde su papá viene un legado muy importante de empresas aquí en Mazatlán, Sinaloa, y en México, es un excelente empresario... es una persona muy honorable, sus empresas siempre se han caracterizado en no solo apoyar a sus trabajadores, siempre han hecho cosas por el bien común, que te habla de que todo el mundo tenemos que poner nuestro granito de arena”.

Juan Carlos Lizárraga Mercado

Café El Marino





“Yo a ellos lo que más les reconozco es que son grandes empresarios, siempre están dispuestos a arriesgar sus recursos, no son de los que guardan el dinero en el colchón o debajo de la cama, sino es gente que arriesga, que siempre está arriesgando y está creciendo y generando empleo”.

Dora Alicia Sánchez Chávez





“Es un excelente amigo, excelente persona, excelente empresario, la verdad que ha sido una persona que siempre ha estado metido en el negocio, aún cuando pues esto viene de la familia, él ha estado en todos los departamentos, tiene mucha experiencia a lo que él en este momento dirige, él ya estuvo en todo, ha estado en todos los niveles, y eso lo ha hecho con más conocimiento y para tomar cualquier decisión qué mejor que esa experiencia”.

Ismael Barros

Venados de Mazatlán





“Me tocó recibir la cámara de un empresario del que yo admiro mucho, que es Rodolfo Madero, y me toca finalizar el saneamiento de las finanzas que tenía la Canacintra del 2010 al 2012, Rodolfo lo Inicio y del 2012 al 2014 prácticamente yo le entregué a Francisco Villa la cámara saneada completamente”.

Mario Uribe Fenollosa

Seni astilleros





“Como persona es una persona íntegra, vean lo que ha hecho Rodolfo, él es tercera generación en el grupo empresarial, ver lo que ha desarrollado y ver todas las instituciones que apoya, asilo de ancianos, Banco de Alimentos, y el Observatorio Ciudadano, ¿quién se ha enfrentado a decir, a levantar las enaguas y decir, está este problema ahorita, es un ciudadano que es un contrapeso, necesitamos muchos rodolfos maderos, hay que clonarlo”.

Rafael Domínguez Kelly

Grupo empresarial Doke