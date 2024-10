Tras manifestar que con las reformas constitucionales que se han hecho recientemente en México los inversionistas dicen que si no hay certeza jurídica están en la indefensión, ex el director general de Experiencia Única y Vinculación de BBVA Bancomer en México, Óscar Enrique Coppel Tirado, también expresó que la violencia que se vive en Sinaloa afecta de manera importante a Mazatlán.

”El cierre de este año yo creo que va estar matizado con lo que hemos visto los últimos meses, mucha incertidumbre en cuanto a las reformas que se están proponiendo, a todos los cambios a la Constitución y eso repercute en muchas cosas, los mercados obviamente están nerviosos, el tipo de cambio hoy está arriba de 20 pesos y ese es un indicador de que el mundo nos está observando y quizá no le guste tanto las reformas que se están proponiendo”, añadió.

En entrevista previa a la disertación de la conferencia “Una historia de una transformación” la mañana de este jueves como parte del Desayuno Empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán, agregó que cree que lo que resta del 2024 va a ser así, mucha volatilidad en los mercados seguramente y mucha incertidumbre de lo que a final va pasar con todos los cambios constitucionales.

”Los inversionistas extranjeros dicen: tengo cierto temor de invertir en el País porque si no hay certeza judicial entonces estamos en la indefensión, porque si yo me quiero amparar ante una injusticia pues dependiendo si tú controlas el Poder Judicial pues híjole ellos piensan que se va mover la balanza para el otro lado, entonces dicen para qué invierto en México, mejor invierto en otro lado”, añadió el también consejero de BanCoppel.

”Las que están no se van a perder, pero las que querían venir a lo mejor la están pensando, es que yo también la pensaría un poquito... yo creo que con el tiempo las aguas se van a calmar, se acomodarán las cosas y se determinará algo que sea un equilibrio que los aliente a decir bueno, no va a pasar nada, vamos a invertir”.

Con relación a la racha violenta que se vive en la entidad desde el pasado 9 de septiembre por la pelea entre facciones del Cártel de Sinaloa que ya ha dejado decenas de personas asesinadas y desaparecidas, afectaciones a la economía, a las actividades escolares, dijo que en Estados Unidos están diciendo que no viajen a Sinaloa y eso afecta a esta entidad porque si bien mucha gente va a venir, obviamente muchas personas van a decir que si su propio gobierno le está diciendo que no viaje a Sinaloa pues no lo hace.

”Ahora si mañana cancelan los cruceros turísticos pues (sería) otra señal terrible porque así nos cancelaron los cruceros, la vez pasada, nos los cancelaron por la violencia, entonces si existe una violencia como la que hay ahorita y Estados Unidos dice ya no vayan ni los cruceros entonces la señal es terrible y para nosotros los sinaloenses es peor porque desgraciadamente el apellido de Sinaloa es tremendo para nosotros y Mazatlán que es un puerto turístico por excelencia es obvio que le va pegar muy fuerte”, subrayó Coppel Tirado.

”Todavía no podemos decir (si han funcionado o no los operativos que se implementan contra la violencia) porque está apenas empezándose a coordinar, ojalá que funcione, yo lo que más deseo es que le vaya bien al Gobierno, ojalá porque nos va bien a todos, la única cosa es que se hagan las cosas bien, que se negocien, porque todas estas reformas (constitucionales en México) no se han negociado con nadie y eso está mal, por donde lo veas siempre hay que negociar, hay que ver los pros y los contras, no es todo sí o todo no”.

Dijo creer que poco a poco todo se irá acomodando , ahorita fue jalar hasta morir en las reformas constitucionales propuestas y luego se irá acomodando, ojalá y se acomode como todos quisieran, pero para eso hace falta que se lleguen a acuerdos.

”Porque déjame decirte una cosa, el Tratado de Libre Comercio, TMEC prohíbe cambiar la Constitución en todo aquello que lo afecte, entonces si hay cambios en la Constitución que afecten al TMEC va haber controversias internacionales muy fuertes y ahí es donde también tienes que ceder y decir oye pues no puedo ir en contra del Tratado, porque haber, sin el Tratado (Comercial México, Estados Unidos y Canadá) México está muerto, ahora también las economías están tan interrelacionadas que es imposible quitarlo, puedes modificarlo, pero quitarlo no, pero sí va haber mucha presión en que se cumpla todo lo que dice ahí y una de las cosas que dice ahí claramente si tú no puedes cambiar la Constitución en nada que lo afecte”.

Expresó que el nuevo Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubón, no puede evitar que se cambie la Constitución en lo judicial, si él voltea a ver a los inversionistas para decirles que no va a pasar nada, que va haber justicia, pero una cosa es que les diga y otra es que esté en la Constitución Política del País el contrapeso.

”Es que si no hay contrapesos yo sí lo veo mal, tiene que haber contrapesos”, subrayó.

”El TMEC lo que dice es tú Gobierno, ningún Gobierno que está dentro del TMEC puede cambiar su Constitución si afecta al TMEC, entonces si a los ojos de los inversionistas extranjeros, por ejemplo, los amparos no se están respetando, imagínate que una empresa extranjera se esté amparando contra una injusticia, dicen (las autoridades de Gobierno) no nos interesan los amparos, ahí es una afectación del cambio a la Constitución porque un amparo es un derecho por ley contra una injusticia se supone, que se hayan utilizado los amparos para cosas malas y todo, eso es otro rollo, que alguien haya abusado eso es otro rollo”.

Pero que una empresa extranjera que no se pueda amparar ante una injusticia es una afectación brutal, directa, tremenda, por lo que no se puede cambiar nada en la Constitución que afecte al TMEC y ese es el salvavidas contra eso, expresó.