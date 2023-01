Sin acuerdo con Sindicato, Telmex habría quebrado, afirma secretaria del Trabajo

Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal, aseguró que de no haberse alcanzado un acuerdo entre Teléfonos de México y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en materia de acciones y jubilaciones, la empresa iba a acabar en la quiebra.

“Siempre, y eso hay que reconocerlo, tanto el Sindicato como la empresa, con un ánimo de encontrar, espacios de encuentro, y por supuesto que en el entendido de que ambos tenían que flexibilizar sus posiciones porque, de no hacerlo, pues simplemente iba a acabar esto en la quiebra muy probablemente de Teléfonos de México”, advirtió.

“Había un emplazamiento a huelga que tenía muchos años y que se iba a prorrogando y hubo incluso, recordarán, el año pasado, un estallamiento de Teléfonos de México, de una huelga, que duró muy poco, casi 24 horas, se levantó, pero finalmente formaba parte de estas presiones para poder llegar a una conciliación”, agregó.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial Alcalde Luján subrayó que dicho acuerdo era “sumamente relevante”, ya que no sólo ponía fin a años de diálogo y negociación, sino que permitía un futuro en el que, tanto la empresa como los trabajadores, pudieran construir el fortalecimiento de dicha compañía.

Señaló que los acuerdos fueron resultado de tres años de negociaciones entre las partes, además de la instalación de mesas técnicas y de conciliación en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal.

“Y creo que lo más relevante, es que no fue una decisión de cúpulas, el Sindicato consultó a todas y todos los trabajadores si estaban de acuerdo con esta negociación, y es así que el 85 por ciento de los trabajadores decidieron ir adelante porque conocían la información”, destacó.

“Y porque ello permitía también iniciar un proceso de renovación, de contratación de nuevas plazas y de fortalecer la empresa que es su fuente de empleo. El aprendizaje, la moraleja más importante es: independientemente que las posiciones puedan estar totalmente alejadas en un inicio, si hay la intención de llegar a un acuerdo, siempre se pueden encontrar estos espacios de encuentro”, insistió.

“La empresa, por la situación económica, tenía la pretensión de modificar el sistema de pensiones para los nuevos trabajadores y ellos en un inicio planteaban eliminar la jubilación que la empresa otorga hoy y que se quedara el sistema de Afores, que aplica para todos los trabajadores”, explicó.

“Por su lado, el Sindicato tenía la pretensión de mantener el sistema de jubilación actual que es, digamos, muy bueno, quizá el mejor que exista en todo el País, pero este sistema de pensiones venía con los años generando un pasivo laboral muy grande, que estaba poniendo en cierta situación de riesgo a Teléfonos de México”, agregó.

“Los trabajadores pedían información, transparencia: quiero conocer realmente cuál es la situación económica y que no me digas simplemente que hay riesgo, por qué hay riesgo, qué generan estos riesgos, cómo podemos también ayudar no solamente en el sistema de pensiones, sino en otras áreas para poder fortalecer a la empresa”, abundó.

“Se compartió esta información que a su vez el sindicato compartió con los trabajadores y me parece que ello fue permitiendo finalmente encontrar una salida, una salida que permite pensiones dignas para los futuros trabajadores, pero también la viabilidad de la empresa y la posibilidad de tener finanzas sanas”, agregó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a los trabajadores de Telmex, a la empresa y, de manera particular, al empresario Carlos Slim Helú y a Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM.

El 21 de julio del 2022, el STRM colocó banderas rojinegras en las puertas de las oficinas de la sede de Telmex, dando inicio a la primera huelga en la empresa desde que Carlos Slim Helú la adquirió en 1990. El último paro de labores registrado en dicha compañía fue en 1985, antes de su privatización.

El 16 de enero, seis meses después de que se entablaron las mesas de negociación, Telmex y el STRM lograron un acuerdo relativo a las condiciones jubilatorias o pensiones, para el personal de nuevo ingreso que se contrate por Teléfonos de México, a partir del mismo mes.

El acuerdo redujo el porcentaje de beneficio máximo de jubilación de los trabajadores, de 80 a 60 por ciento de su último sueldo, integrado con ciertas prestaciones.

Asimismo, específica que quien haya ingresado a la empresa después del 16 de enero de 2023, tenga 29 años o más de servicio y 65 años de edad, tendrá derecho a recibir una pensión que se calcularía bajo nuevos parámetros.

El nuevo acuerdo también incluye la posibilidad de que trabajadores activos y jubilados de Telmex puedan convertir parte de su pasivo pensional, por acciones representativas del capital social de la empresa.

Ello con la finalidad de que los empleados que decidan participar en dicho plan, reciban acciones con iguales derechos que todos los accionistas actuales de Teléfonos de México.

De esa forma se procederá a unificar las series accionarias representativas del capital social de la empresa en una sola serie, conformada exclusivamente por acciones ordinarias, de pleno voto.

No obstante, dicho proceso requerirá de ciertas autorizaciones corporativas y regulatorias previas. Asimismo, el nuevo acuerdo permitirá que Telmex continúe con sus inversiones en infraestructura.