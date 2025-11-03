Sin repuntar primer viaje de capturas de camarón azul, reportan pescadores

Primer viaje de capturas sigue sin repuntar en volumen de camarón azul, solo del café chico.

La flota reporta cargas de apenas 5 toneladas que podría alargar cada faena, estimó dirigente pesquero.

La actual temporada de captura de camarón azul ha sido una de las más difíciles para los pescadores de la zona sur y centro norte de Sinaloa, resumió en un primer corte, Jesús Omar Lizárraga, presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico.

“Siguen reportando bajas capturas. Hay barcos que apenas reportaron 5 toneladas de camarón y pues es prácticamente muy bajo en comparación contra los costos de operación que tenemos”.

Citó que cuando la pesca está baja, regularmente las tripulaciones trabajan por mareas.

“Eso aplaza que los viajes sean más largos porque trabajan de noche o de día, dependiendo de las zonas. Creemos que en los próximos días ya van a estar rindiendo las tripulaciones”.

Con el mismo pesar coincide la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro de Sinaloa.

La pesca de camarón en altamar 2025-2026 inició el pasado 29 de septiembre, pero tuvo un lapso por más de una semana donde tuvieron que pausar la pesca para ponerse a salvo en el puerto por la cercanía de un huracán en el pacífico mexicano.

El dirigente señaló que la baja producción se refleja en todo el estado, aumentando la preocupación del sector productivo.

Pero, también hay zonas donde la pesca “es prácticamente nula” como el caso de los campos pesqueros del sur que se autovedaron por la escasez de la especie en los sistemas lagunarios.