Sinaloa baja 16 lugares en el Índice de Competitividad Estatal: IMCO

LOS CABOS._ En el marco del Foro Mar de Cortés Summit 2026, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, presentó la evolución del Índice de Competitividad Estatal.

Y en su presentación, expuso que Sinaloa pasó del sitio 7 al lugar 23 nacional entre las ediciones de 2021 y 2026, la mayor caída entre las cinco entidades analizadas en el foro.

Expuso que en el rubro de seguridad y gobernanza, la tasa de homicidios que recoge el índice aumentó de 24 a 42.4 por cada 100 mil habitantes, mientras que la proporción de delitos no denunciados pasó de 92 a 96 por ciento, la más alta de las cinco entidades.

Además, la percepción de corrupción en el Gobierno estatal subió de 85 a 89 por ciento y el Estado cayó del lugar 12 al 29 en ese indicador.

En el frente económico, las exportaciones de mercancías bajaron de 10 a 9 por ciento del PIB estatal y la inversión extranjera directa, medida en relación con el tamaño de la economía, descendió de 1 a 0.4 dólares por cada mil dólares de PIB, en promedio de tres años.

Los ingresos propios retrocedieron del lugar 10 al 17.

La comparación también muestra avances. La proporción de mujeres en la población económicamente activa subió de 37 a 42 por ciento y el Estado avanzó del lugar 17 al 14 en complejidad económica en sectores de innovación.

En la edición 2026, Sinaloa se ubicó en el cuarto lugar nacional en solicitudes de patentes por cada 100 mil personas económicamente activas (3.3) y en el séptimo en escolaridad, con 10.8 años promedio.



La pregunta que abre el debate

Un Estado como Sinaloa con talento, patentes y finanzas más ordenadas cae 16 lugares.

La presentación en el Summit 2026 del Foro Mar de Cortés sitúa la brecha en seguridad, confianza institucional y atracción de inversión.

Queda abierta una pregunta para los sectores público, empresarial y académico: qué necesita Sinaloa para convertir su capital humano en competitividad.

La presentación advierte, además, que Baja California Sur (32), Sinaloa (31), Baja California (29) y Sonora (28) ocupan los últimos lugares del País en intensidad energética, y que en los cinco estados de la región más de 90 por ciento de los delitos no se denuncia.