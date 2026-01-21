$!Sinaloa busca conectividad e inversión hotelera en su participación en la Fitur 2026

La Secretaría de Turismo de México Josefina Rodríguez Zamora, el Embajador en España Quirino Ordaz y la Secretaria de Turismo estatal Mireya Sosa Osuna inauguraron el stand de Sinaloa que promoverá a Mazatlán y otros municipios en la Feria Internacional de Turismo Madrid 2026. La delegación de Sinaloa arrancó su participación en la Fitur 2026 para promover al Estado en una de las plataformas turísticas más importantes del mundo, donde México es el país invitado.

La Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, encabezó las actividades en el stand de Sinaloa, donde sostuvo reuniones con diversos socios comerciales en busca de fortalecer la conectividad, la promoción y la inversión para seguir impulsando el desarrollo turístico de la entidad. Dentro de la agenda, se realizó una firma de colaboración con San Luis Potosí con el fin de impulsar la promoción turística y el intercambio de buenas prácticas en materia de turismo, a través del desarrollo de estrategias conjuntas que fortalezcan el posicionamiento de ambos destinos.





Encabezó el corte del listón la Secretaria de Turismo federal Josefina Rodríguez Zamora y el Embajador de México en España Quirino Ordaz Coppel, además de asistir la Secretaria de Turismo de San Luis Potosí, Yolanda Josefina Cepeda y el Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez. Sosa Osuna sostuvo reuniones con diversos socios comerciales en busca de fortalecer la conectividad, la promoción y la inversión para seguir impulsando el desarrollo turístico de la entidad.

También una reunión con Volaris con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea en la entidad. “Con Volaris tuvimos una muy buena reunión, donde reafirmamos el compromiso del nuevo vuelo Mazatlán-Guadalajara, y bueno con esto ya estamos conectados con las tres sedes mundialistas (CDMX, Monterrey y Guadalajara), acordamos seguir trabajando en conjunto para incrementar la conectividad en el Estado”, apuntó. En el primer día de actividades, la funcionaria estatal dio entrevistas a medios de comunicación mexicanos y españoles, como El Heraldo TV, Grupo Fórmula, donde promocionó el Carnaval de Mazatlán 2026 y la ruta Del Mar a la Montaña, en la que participan los municipios de Mazatlán y Los Mochis. Además, se llevó a cabo una reunión con el grupo hotelero Barceló, con el objetivo de atraer nuevas inversiones a la entidad.