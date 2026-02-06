$!Sinaloa busca consolidarse como destino de inversión hotelera en MexHIC 2026

El Centro de Inversión Turística (CIT) y la Secretaría de Turismo de Sinaloa (Sectur) participaron en el México Hotel And Tourism Investment Conference (MexHIC 2026), considerado el foro más importante de la industria hotelera en el país. La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, destacó que el objetivo es dar seguimiento a los proyectos hoteleros en desarrollo dentro de la entidad y detectar nuevas oportunidades de negocio que fortalezcan la oferta turística de Sinaloa.





La presencia de Sinaloa en este encuentro busca posicionar al estado como un destino atractivo para la inversión hotelera y turística. Sosa Osuna señaló que se trata de un evento al que asisten principalmente los directivos de las áreas de desarrollo o de nuevos negocios de todas las cadenas hoteleras y en donde en un marco de programa de conferencias, se aprovecha su presencia para realizar networking y seguimiento de proyectos. “El objetivo fue dar seguimiento a los proyectos hoteleros en desarrollo en Sinaloa, así como poder detectar nuevas oportunidades de negocios. Por instrucciones de nuestro gobernador, Rubén Rocha Moya, seguimos trabajando en la atracción de inversión turística, para la creación de empleos, generando desarrollo económico y social”, explicó.

Participaron inversionistas hoteleros regionales e internacionales, ejecutivos de cadenas hoteleras, banqueros y representantes de fondos de inversión, desarrolladores de hoteles, resorts y otros proyectos turísticos, así como empresarios de la industria hotelera y de turismo. Además de representantes de organizaciones públicas y privadas en los sectores hotelero, turismo y convenciones, arquitectos, master planners, diseñadores de interiores de hoteles, resorts y proyectos de usos mixtos.

La funcionaria estatal resaltó la importancia de lograr un entendimiento global de las oportunidades de negocios en la región, así como tener comunicación directa con los actores de la cadena de valor del sector, como inversionistas, consultores, agencias de diseño, bancos y representantes de fondos de inversión y otros recursos financieros de proyectos, públicos y privados. La acompañaron Germán Rivera, director ejecutivo del Centro de Inversión Turística (CIT) Sinaloa, y Mara Cervantes, del departamento de Inversión Turística del CIT Sinaloa. “Dentro de este foro pudimos obtener información directa de proyectos, así como contactar a importantes jugadores de mercado, incluyendo inversionistas, desarrolladores, operadores y franquicias de hoteles regionales e internacionales y otros participantes en proyectos turísticos”, puntualizó la funcionaria estatal.