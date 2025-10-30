$!Sinaloa cae en segundo trimestre, pero mantiene crecimiento anual

Durante el segundo trimestre de 2025, la economía de Sinaloa tuvo un retroceso del 2.8 por ciento, comparado con el resultado del primer trimestre. Ese desempeño lo ubicó como el segundo estado del país con la mayor caída, apenas detrás de Nayarit, que cayó 3.8 por ciento y por arriba de Chiapas, que retrocedió 2.3 por ciento. Sin embargo, la entidad mantiene su crecimiento anual, comparado el resultado del segundo trimestre de 2025 frente al que se obtuvo en 2024. Para ese período, de acuerdo con el Inegi, se tuvo un crecimiento del 2.3 por ciento, comparado con hace un año. El Gobierno del Estado expuso que Sinaloa se consolidó como una de las entidades con mayor dinamismo económico del País al registrar un crecimiento de 2.8 por ciento en el primer semestre de 2025, frente al promedio nacional de 0.4 por ciento, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con este desempeño, el estado se ubicó en el quinto lugar a nivel nacional.

En la evaluación trimestral, quienes mejores resultados tuvieron fueron Hidalgo, Michoacán y Guanajuato, que registraron crecimientos del 3.1, 3.0 y 2.9 por ciento, respectivamente. Esta información corresponde al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal que elabora el Inegi, el cual ofrece un panorama de la evolución económica de las entidades federativas del País. A tasa anual, los estados que mejores resultados han alcanzado en lo que va de 2025 han sido Hidalgo, con un crecimiento del 7.1 por ciento, Guanajuato con 4.5 y Nuevo León, con 4.2.

En el otro extremo, quienes han experimentado una caída en su economía han sido Campeche, que ha retrocedido en 13.4 por ciento, Quintana Roo, con 9.6 por ciento, y Tabasco, con 6.8. De acuerdo con el reporte, en la tasa anual Sinaloa no sale tan mal parado, pues mantiene un crecimiento del 2.3 por ciento en la comparación con el mismo período de 2024. El Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, destacó la relevancia de estos resultados para la economía del estado y su impacto en las familias sinaloenses. “Esto expresa, por un lado, el trabajo de las y los sinaloenses y, por otro, el compromiso del gobierno del estado de seguir trabajando por afirmar la construcción de un entorno que facilite el desarrollo productivo, el fortalecimiento del empleo y las distintas actividades que supone la dinámica de la economía”, expresó. En tanto, durante el segundo trimestre de 2025, Sinaloa registró un crecimiento de 2.3 por ciento, colocándose como la sexta entidad con mayor incremento del País.



Por sectores Si algo ha afectado el desempeño en Sinaloa durante el segundo trimestre de 2025, ha sido el sector de servicios, según el reporte del Inegi. En las actividades primarias, en la variación porcentual real comparado con el segundo trimestre de 2024, Sinaloa ha sido la tercera entidad con mejor desempeño.

Ahí, el primer lugar lo ocupa Hidalgo con una variación del 53.5 por ciento, seguido de Guanajuato con 33.9 por ciento y después Sinaloa, con 32.5 por ciento. Para las actividades secundarias, relacionadas con el sector industrial, Sinaloa no ocupa los primeros lugares pero tampoco registra pérdidas.

En el rubro que encabeza Baja California Sur que tiene una variación porcentual del 14.6 por ciento, seguido de Hidalgo y Nuevo León, con 7.9 y 6.1 por ciento, Sinaloa registra un 2.1 por ciento a su favor en ese rubro. Y para las actividades terciarias, que se relacionan con el sector servicios, ahí Sinaloa es donde registra un retroceso, siendo la quinta entidad con peores resultados.