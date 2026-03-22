Sinaloa cerró 2025 con crecimiento en su actividad industrial, pese a altibajos durante el año

CULIACÁN._ La actividad industrial en Sinaloa mostró un crecimiento relevante al cierre de 2025, al registrar un incremento anual de 13.5 por ciento en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Este resultado posiciona a la entidad entre las de mayor dinamismo industrial en el País durante el penúltimo mes del año, junto a otros estados como Hidalgo, Baja California Sur, Tamaulipas, Colima, Tabasco y Chiapas, que también reportaron avances importantes en su actividad productiva.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, que permite observar el comportamiento de este sector en el corto plazo, Sinaloa también registró un crecimiento mensual de 1.5 por ciento en noviembre respecto a octubre de 2025, lo que refleja una tendencia positiva hacia el cierre del año.

A nivel nacional, los mayores incrementos mensuales se concentraron en Hidalgo, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Chiapas y Aguascalientes. En ese contexto, aunque el avance mensual de Sinaloa fue más moderado, su crecimiento anual destacó dentro del conjunto de entidades federativas.

El reporte del Inegi muestra que la evolución de la actividad industrial en Sinaloa ha sido variable en los últimos años. Entre 2021 y 2025, el indicador ha registrado fluctuaciones constantes, con periodos de crecimiento sostenido seguidos de caídas que reflejan la naturaleza cambiante del sector.

Durante ese periodo, el nivel de actividad industrial en la entidad alcanzó puntos cercanos a los 95, lo que indica momentos de alta productividad.

Sin embargo, también se observaron descensos importantes, particularmente hacia 2024, cuando el indicador cayó por debajo de los 80 puntos, evidenciando una desaceleración en la actividad.

Para 2025, los datos muestran una recuperación paulatina. A lo largo del año, el indicador comenzó a repuntar, con variaciones mensuales que, aunque irregulares, permitieron cerrar el periodo con un balance positivo en términos anuales.

Este comportamiento responde a distintos factores que impactan directamente en la actividad industrial del estado. Sectores como la construcción, las industrias manufactureras, la generación y distribución de energía, así como la minería, influyen de manera directa en el desempeño mensual del indicador.

En el caso de Sinaloa, la dinámica de estos sectores puede verse afectada por condiciones internas, como la inversión pública y privada, así como por factores externos relacionados con el contexto económico nacional e internacional.

El crecimiento reportado en noviembre de 2025 sugiere que algunos de estos sectores lograron una recuperación hacia el cierre del año, lo que permitió que la entidad se posicionara entre las de mejor desempeño en términos anuales.

El Inegi señaló que este indicador se presenta con cifras desestacionalizadas, lo que permite eliminar efectos propios de ciertas épocas del año y facilita la comparación entre periodos consecutivos. De esta manera, se obtiene una lectura más clara sobre la evolución real de la actividad industrial.

El informe forma parte del boletín 182/26 publicado el 10 de marzo de 2026, en el que se detallan los resultados para cada entidad federativa. Este reporte permite identificar no solo a los estados con mayor crecimiento, sino también aquellos que enfrentan caídas o estancamiento en su actividad industrial.

En el panorama general, los resultados reflejan un comportamiento heterogéneo en el País, donde algunas entidades avanzan a mayor ritmo mientras otras presentan retrocesos. En este contexto, Sinaloa logró colocarse dentro del grupo con resultados positivos, impulsado principalmente por su crecimiento anual.

Pese a ello, la tendencia observada en los últimos años muestra que el desempeño industrial del estado no ha sido constante, por lo que el reto será mantener el crecimiento y reducir las variaciones que se han presentado en distintos periodos.