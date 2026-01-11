Sinaloa cerró 2025 con su peor diciembre en empleo formal desde 2021

CULIACÁN._ Sinaloa cerró diciembre de 2025 con un número de empleos formales menor al registrado en los cierres de diciembre de los tres años anteriores, al reportar 593 mil 767 trabajadores afiliados.

De acuerdo con los registros del IMSS, en los cierres de diciembre de 2022, 2023 y 2024, el estado reportó 598 mil 307, 607 mil 613 y 605 mil 219 empleos formales, respectivamente. Solo el cierre de 2021, con 586 mil 281 trabajadores, se ubicó por debajo de 2025.

Además, la comparación interanual muestra que durante 2025 el empleo formal fue menor en la mayoría de los meses respecto a 2024.

En enero se registraron 2 mil 431 trabajadores más que en el mismo mes del año anterior y en septiembre el aumento fue de 3 mil 7 empleos; fuera de estos dos casos, el resto de los meses presentó cifras inferiores.

Las mayores diferencias negativas se observaron en abril, con 14 mil 717 empleos menos que en 2024; en junio, con una disminución de 15 mil 700 trabajadores, y en julio, cuando se contabilizaron 13 mil 773 empleos menos en comparación interanual.

En la segunda mitad del año, la tendencia se mantuvo, pues en octubre se registraron 10 mil 6 trabajadores menos que en el mismo mes de 2024; en noviembre la diferencia fue de 8 mil 720 y en diciembre el empleo formal se redujo en 11 mil 452 plazas respecto al cierre del año previo.



TOTAL DE TRABAJADORES, SEGÚN DATOS DEL IMSS



2025

- Enero: 613,390

- Febrero: 614,863

- Marzo: 606,295

- Abril: 600,552

- Mayo: 584,140

- Junio: 569,151

- Julio: 568,911

- Agosto: 579,005

- Septiembre: 594,545

- Octubre: 588,543

- Noviembre: 597,191

- Diciembre: 593,767



2024

- Enero: 610,959

- Febrero: 626,138

- Marzo: 617,821

- Abril: 615,269

- Mayo: 595,608

- Junio: 584,851

- Julio: 582,684

- Agosto: 585,679

- Septiembre: 591,538

- Octubre: 598,549

- Noviembre: 605,911

- Diciembre: 605,219