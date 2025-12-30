$!Sinaloa cierra 2025 con 124 cruceros y 436 mil visitantes: Turismo

A solo un día de cerrar el año 2025, la industria de cruceros turísticos benefició a la entidad con 124 embarcaciones turísticas que lo confirman como uno de los destinos favoritos del sector en el País, destacó en boletín informativo la Secretaria de Turismo Mireya Sosa Osuna.

“El segmento de cruceros registró un año positivo, con 124 arribos de cruceros en el Estado, más de 436 mil cruceristas y una derrama económica de 691 millones de pesos”, enfatizó

Tan solo en la última semana, el puerto de Mazatlán recibirá a más de 12 mil cruceristas a bordo de cuatro embarcaciones.