$!Sinaloa concreta más de mil citas de negocios en el Tianguis Turístico 2026

“Estos resultados son el reflejo de un trabajo en equipo entre el Gobierno y la iniciativa privada. Sinaloa no solo fue a mostrar su belleza, fue a cerrar acuerdos que se traducen en más visitantes y mayor derrama económica para nuestros destinos y comunidades”, aseguró.

La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que el pabellón del estado fue un punto de encuentro clave, donde más de 2 mil personas recibieron atención personalizada por parte de los municipios y los Pueblos Mágicos de la entidad.

A través de un comunicado, se informó que la comitiva sinaloense, integrada por empresas y organismos del sector, logró concretar más de mil citas de negocios, posicionando al estado como uno de los destinos más atractivos de México.

MAZATLÁN._ Sinaloa cerró con éxito su participación en el Tianguis Turístico 2026, que se llevó a cabo en Acapulco del 27 al 30 de abril, aseguró la Secretaría de Turismo estatal.

Dentro de los acuerdos y alianzas realizadas, destaca la firma de convenios con Despegar, BestDay, Expedia y Price Travel para la ejecución de la campaña bipartita de destino “Mazatlán, Un mar de Historias”.

También se formalizó un acuerdo con Volaris para dar inicio a la campaña de promoción turística para las rutas de nueva apertura, Guadalajara-Mazatlán y Querétaro Mazatlán, esta última a iniciar operaciones el 1 de junio.

Así como la firma de convenio de colaboración con Viva para la campaña de promoción turística para las rutas actuales de la aerolínea con los tres aeropuertos sinaloenses: Mazatlán, Culiacán y Los Mochis.

Y se llevó a cabo una firma de convenio con WestJet para promocionar el vuelo de Montreal a Mazatlán, que inició este 2 de mayo y el cual operará todo el año; así como la ruta Calgary-Mazatlán, que igual se mantendrá todo el 2026.

También se anunció que Mazatlán será sede de los premios MexBest, una de las plataformas más relevantes del País en materia de hospitalidad y gastronomía, reafirmando la capacidad del puerto para albergar eventos de talla internacional.

“Con estas acciones, Sinaloa reafirma su compromiso de mantenerse a la vanguardia turística, apostando por la conectividad aérea y la digitalización para atraer a los viajeros del 2026”, enfatizó Sosa Osuna.

En esta edición 50 del Tianguis Turístico, Sinaloa participó con ocho municipios: Sinaloa Municipio, Mocorito, Elota, Badiraguato, Choix, Escuinapa, Ahome y Mazatlán.

Estuvieron presentes las cuatro asociaciones de hoteles del estado, con las que participaron más de 30 empresas turísticas (hoteles, agencias y atractivos); así como Canaco Servytur Mazatlán y AMAV Sinaloa.

Entre las actividades, además de la atención a citas de negocios y activaciones de promoción turística en el stand de Sinaloa, se realizó el Advisory Board de Mazatlán, una presentación del panorama actual del puerto con la asistencia de más 25 representantes de las empresas consideradas socios comerciales y con quienes se trabaja en conjunto para la promoción del destino.

También se anunció “La Fiesta del Futbol”, que se llevará a cabo el 13 de junio en Mazatlán, con el grupo Gente de Zona como artista invitado; los eventos deportivos Pentaplaya 2026 y el Circuito Mexicano de Aguas Abiertas, de los que el puerto será sede este año; así como una firma de Convenio de Amistad entre el Comité de Turismo de Mexicali, Baja California y el municipio de Sinaloa.

En el Tianguis Turístico que se realizó en Acapulco participaron los 32 estados de México, más de 3 mil 900 expositores, más de mil 400 compradores y más de mil 300 compañías expositoras, en donde se generaron más de 64 mil citas de negocios.