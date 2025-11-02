$!Sinaloa encabeza pérdida de empleos formales en el País durante 2025

Lo anterior fue presentado en un informe de la organización México ¿Cómo Vamos?, que analiza el comportamiento de métricas de interés público. En específico, en el rubro de pérdida de empleo se analizaron los meses de enero a septiembre para evaluar el comportamiento de empleos formales registrados ante el IMSS.

La entidad encabeza la lista con la mayor pérdida al reportar una reducción de 10 mil 674 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, seguida por otros estados que también muestran retrocesos en su mercado laboral.

De enero a septiembre de 2025, 13 estados del País no solo dejaron de generar nuevos empleos formales, sino que registraron una disminución en su número de puestos de trabajo. La cifra más grave en esta medición corresponde a Sinaloa.

En octubre, el Gobierno estatal expuso que Sinaloa fue la segunda entidad con mayor crecimiento mensual en la generación de nuevos empleos.

De acuerdo con los datos del IMSS, Sinaloa cerró septiembre de 2025 con 594 mil 545 puestos de trabajo registrados, con un incremento mensual de 15 mil 540 empleos.

Las cifras presentadas por el Gobierno del Estado comparan agosto de 2025 con septiembre de 2025 y sí se presenta un incremento, pero de manera anual no hay recuperación de enero a septiembre del mismo año, de acuerdo al mismo IMSS.

En el informe de México ¿Cómo Vamos?, en primer lugar de generación de empleo medido con esta metodología aparece el Estado de México, con 121 mil nuevos empleos.

A pesar de la pérdida de más de 10 mil empleos, el estado registró una variación positiva del 0.5 por ciento en el acumulado anual al tercer trimestre, lo que indica que existen más empleos en septiembre de 2025 en comparación con septiembre de 2024.

En el informe también se destaca que Sinaloa es el séptimo estado con mayor equidad en cuanto a empleos formales, siendo registradas 70.46 mujeres ante el IMSS por cada 100 hombres.



MUNICIPIOS PIERDEN EMPLEOS

De acuerdo con un informe elaborado por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, con datos del IMSS, 12 de 18 municipios de Sinaloa reportaron pérdida de empleos durante septiembre de 2025. Los nuevos municipios de Eldorado y Juan José Ríos no son evaluados en este informe.

Los municipios más afectados fueron Mazatlán, Navolato y Rosario.

Mazatlán perdió mil 56 empleos, Navolato mil 490, y Rosario mil 422, este último con la mayor caída porcentual del 27.2 por ciento. También registraron descensos San Ignacio, Salvador Alvarado, Escuinapa, Guasave, Angostura, El Fuerte, Cosalá, Elota y Concordia.