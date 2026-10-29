$!Sinaloa, entre los estados con más crecimiento económico al segundo trimestre de 2026

Durante el segundo trimestre de 2026, Sinaloa se ubicó entre las entidades que mejor resultados tuvieron en la actividad económica a tasa anual. En los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica, del Inegi, al segundo trimestre de 2026 Sinaloa ocupó el cuarto lugar en cuanto a mejor desempeño.

Comparado con el mismo período de 2025, la entidad que mejores resultados obtuvo fue Hidalgo, donde se reporta un crecimiento del 9.5 por ciento.

Le sigue Colima, que avanzó 5.8 por ciento, luego Veracruz con 5.1, y enseguida Sinaloa, con un 5 por ciento. El promedio nacional es de 2.0 por ciento. En el comparativo con el primer trimestre de 2026, los estados que mejor desempeño tuvieron fueron San Luis Potosí, que avanzó 3.6 por ciento, seguido de Veracruz también con 3.6 y luego Jalisco, con 3.2. En ese mismo parámetro, del resultado del segundo trimestre comparado con el primero en este 2026, Sinaloa también registra un avance, del 2.3 por ciento. Los resultados obtenidos por Sinaloa durante el segundo trimestre están relacionados con avances en las tres actividades económicas. En las actividades primarias, relacionadas con el campo, Sinaloa ocupó el tercer lugar nacional en cuanto a crecimiento, con un 23.5 por ciento, solo detrás de Baja California sur, que avanzó 86.9 por ciento, y Campeche con el 55.3 por ciento.

En las actividades secundarias, que se relacionan sobre todo con la actividad industrial, Sinaloa ocupó el lugar nueve en cuanto a resultados positivos, con un avance del 4.1 por ciento. Los estados con mejor desempeño fueron Hidalgo, que avanzó 19.1 por ciento, Colima con 10.7 por ciento y Veracruz con 9.3 por ciento.

Y para las actividades terciarias, que refiere al sector servicios, Sinaloa se ubicó en el lugar seis entre las entidades con mejor desempeño. A la cabeza está Colima, que registra un avance del 5.4 por ciento, Aguascalientes con 3.7, Durango con 3.6 y Coahuila con 3.5. Tres entidades están con un crecimiento del 3.3 por ciento: Oaxaca, Sinaloa y Chiapas.