Sinaloa, la entidad con la mayor caída en la economía al primer trimestre de 2026

En el arranque del 2026, Sinaloa ha sido la entidad que registró la mayor caída en la actividad económica, comparada con los resultados del trimestre previo.

Al primer trimestre de 2026, Sinaloa tuvo una contracción económica del 4.5 por ciento comparado con los resultados del cierre de 2025.

Esta información se encuentra registrada en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el informe, destaca que las entidades con mejores resultados en la variación trimestral fueron Colima, que creció 3.0 por ciento, seguido de Michoacán con 1.7 por ciento y Baja California Sur con 1.6 por ciento.

En el otro extremo, las entidades con un resultado negativo están Sinaloa, con una caída del 4.5 por ciento, seguido de Oaxaca con -3.1 por ciento y Ciudad de México con -2.9 por ciento.

En la variación anual, es decir, comparado con los resultados del primer trimestre de 2025, la entidad que mejor evolución tuvo en su economía fueron Hidalgo, con un crecimiento del 8.2 por ciento, seguido de Tamaulipas con 5.3 por ciento y Colima con 3.8 por ciento.

Los estados que acumulan un mayor retroceso están Campeche, con -5.3 por ciento, Coahuila con -4.5 y Morelos con -3.1 por ciento.

En esta comparación anual, el resultado de Sinaloa es de una caída del -0.8 por ciento.

En el desglose por sectores, el Inegi presenta la variación anual que obtuvieron las entidades federativas.

En el caso de Sinaloa, la actividad primaria, relacionada con el campo es la que tiene la mayor caída, pues presenta un retroceso del 16.6 por ciento, apenas un poco mejor que Colima, que acumuló una caída del 22.5 por ciento.

En las actividades secundarias, relacionadas con actividades industriales, Sinaloa tuvo un mejor desempeño, con una variación anual del 5.2 por ciento, siendo la quinta entidad con mejores resultados, solo por debajo de Hidalgo, Colima, Tamaulipas y Puebla.

En las actividades terciarias, relacionadas con comercio y servicios, el desempeño para Sinaloa fue más modesto, pero positivo. El crecimiento reportado fue de 0.8 por ciento, un poco por debajo de la media nacional, que fue del 1 por ciento