$!Sinaloa, la entidad con mayor crecimiento económico al cierre de 2025

Al cierre de 2025, Sinaloa fue la entidad que mayor crecimiento tuvo en la economía a tasa anual, informó el Inegi en su reporte del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Según el informe, en la variación anual al cuarto trimestre de 2025, Sinaloa registró un crecimiento del 12 por ciento, el mayor avance a nivel nacional.

Detrás de la entidad se ubican Hidalgo con un crecimiento del 9.2 por ciento, Nayarit con 5.5, Ciudad de México con 5.1 y Tabasco con 4.2.

En esa variación anual, los estados que tuvieron un desempeño negativo fueron Campeche con -10.6 por ciento, seguido de Quintana Roo con -5.7, Coahuila con -4.1, Durango con -0.9 y Guanajuato con -0.7. En el comparativo trimestral, del cuarto trimestre respeto al tercero, el Inegi menciona que las entidades federativas que registraron los mayores crecimientos en su actividad económica, a tasa trimestral, fueron Nayarit, con 5.7 por ciento; Oaxaca e Hidalgo, con 4.8 por ciento; Sinaloa, con 4.2 por ciento; y Tabasco, con 3.8 por ciento.

¿Qué impulsó a la economía de Sinaloa? Según el Indicador Trimestral, durante el cuatro trimestre de 2025, Sinaloa fue la entidad que mayor crecimiento tuvo en las actividades primarias, un 122.1 por ciento respecto al mismo período de 2024.

En esas actividades relacionadas con el campo, la ganadería y la pesca, está por encima de Nayarit, que creció 91.5 por ciento, Zacatecas con 23.8, Veracruz con 16.0 y Yucatán con 12.0. También, en ese período, Sinaloa tiene un desarrollo destacado en las actividades secundarias, relacionadas con la actividad industrial.

El estado con mejor desempeño fue Hidalgo, con un crecimiento del 19.6 por ciento, seguido de Sinaloa, con 12.7 por ciento, Colima con 12.5, Baja California con 12.0 y Tamaulipas con 7.5. Y donde el desempeño fue más discreto para Sinaloa, ubicándose a media tabla, ha sido en las actividades terciarias, relacionadas con servicio.