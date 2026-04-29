$!Tras caer un 4.4% al cierre de 2024, Sinaloa, cierra 2025 con crecimiento del 12.3%

Después de que en el cuarto trimestre de 2024 Sinaloa fuera una de las entidades con uno de los desempeños más negativos del País, al ser el cuarto estado con un resultado negativo, un año después la situación mejoró. De acuerdo con el reporte del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, al cierre de 2025, Sinaloa fue la entidad que mayor crecimiento tuvo en la economía a tasa anual. Según el informe, en la variación anual al cuarto trimestre de 2025, Sinaloa registró un crecimiento del 12 por ciento, el mayor avance a nivel nacional. Pero un año antes, el resultado de la economía de Sinaloa había sido con datos negativos, al reportar un crecimiento del -4.4, por ciento.

En el cuarto trimestre de 2024, los estados con el peor desempeño económico fueron Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Sinaloa. Pero un año después se tuvo un repunte, con Sinaloa encabezando el mayor crecimiento, con 12.0 por ciento, seguido de Hidalgo con un 9.2 por ciento, Nayarit con 5.5, Ciudad de México con 5.1 y Tabasco con 4.2.

En esa variación anual de 2025, los estados que tuvieron un desempeño negativo fueron Campeche con -10.6 por ciento, seguido de Quintana Roo con -5.7, Coahuila con -4.1, Durango con -0.9 y Guanajuato con -0.7. En el comparativo trimestral de 2025, del cuarto trimestre respecto al tercero, el Inegi menciona que las entidades federativas que registraron los mayores crecimientos en su actividad económica, a tasa trimestral, fueron Nayarit, con 5.7 por ciento; Oaxaca e Hidalgo, con 4.8 por ciento; Sinaloa, con 4.2 por ciento; y Tabasco, con 3.8 por ciento.

¿Qué impulsó a la economía de Sinaloa? Según el Indicador Trimestral, durante el cuatro trimestre de 2025, Sinaloa fue la entidad que mayor crecimiento tuvo en las actividades primarias, un 122.1 por ciento respecto al mismo período de 2024. Un año antes, Sinaloa fue la entidad que peor desempeño, con una caída del 33.5 por ciento.

En esas actividades relacionadas con el campo, la ganadería y la pesca, está por encima de Nayarit, que creció 91.5 por ciento, Zacatecas con 23.8, Veracruz con 16.0 y Yucatán con 12.0. También, en ese período, Sinaloa tiene un desarrollo destacado en las actividades secundarias, relacionadas con la actividad industrial.

El estado con mejor desempeño fue Hidalgo, con un crecimiento del 19.6 por ciento, seguido de Sinaloa, con 12.7 por ciento, Colima con 12.5, Baja California con 12.0 y Tamaulipas con 7.5. Pero un año antes, para el mismo período, estuvo entre las cinco entidades con un resultado negativo en el cierre de 2024, con un -6.8 por ciento. Y donde el desempeño fue más discreto para Sinaloa, ubicándose a media tabla, ha sido en las actividades terciarias, relacionadas con servicios, donde creció 1.1 por ciento. El resultado es similar al de 2024, cuando el crecimiento registrado, el único que cerró con saldo positivo, fue de 1.0 por ciento.