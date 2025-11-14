$!Sinaloa muestra su encanto, historia y tradición en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos

REAL DEL MONTE, Hidalgo._ Sinaloa muestra su encanto, historia y tradición en la séptima edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que fue inaugurada por la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; y el Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.

Del 13 al 16 de noviembre se reúnen en este evento los 117 Pueblos Mágicos de todo el País para promover su riqueza cultural. De acuerdo a un comunicado, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, aseguró que los cinco Pueblos Mágicos de la entidad, El Fuerte, Cosalá, Mocorito, San Ignacio y El Rosario, son atractivos que diversifican la oferta turística al ser espacios que cautivan a los visitantes con su esplendor y colorido. “Cada uno ofrece experiencias únicas, como la historia minera de El Rosario, la belleza colonial de Cosalá, la puerta de entrada a las Barrancas del Cobre desde El Fuerte, el encanto de Mocorito y las tradiciones de San Ignacio. Cada uno con sus encantos está presente en este evento que reúne a los Pueblos Mágicos de todo el País para promover su riqueza cultural”, destacó.

La funcionaria estatal resaltó que este evento es un gran escaparate para que Sinaloa dé a conocer los atractivos turísticos, patrimonio cultural, gastronomía, y demás encantos de sus cinco Pueblos Mágicos. Para esta edición se cuenta con la participación de las 32 entidades federativas, teniendo a Nicaragua como país invitado, lo que es muestra del contraste de tradiciones, gastronomía, música, danza, artesanías, medicina tradicional y un abanico de riqueza cultural en un solo lugar.

La titular de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el séptimo Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos promueve la prosperidad compartida entre la familia turística con el objetivo de posicionar los destinos emergentes y consolidar al programa como uno de los motores del desarrollo económico y social en comunidades de todo México. “Este tianguis tiene una magia especial, no solo genera ventas a touroperadores y hoteles, también genera una palabra clave que nuestra Presidenta, la primera mujer y una gran embajadora turística, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha impulsado: Prosperidad Compartida”, expresó.

Refirió que hacer de la máxima fiesta de los Pueblos Mágicos un evento abierto al público, permite que los visitantes de todos los estados conozcan de primera mano la riqueza cultural que caracteriza a las 177 localidades con este nombramiento. En esta edición también se cuenta con la presencia de 100 artesanos, un Pabellón de Medicina Tradicional y 400 artistas en escena.