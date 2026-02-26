$!Sinaloa participa por primera vez en Vitrina Turística ANATO en Colombia

Sinaloa participa en la Vitrina Turística ANATO, la feria de turismo más importante de Latinoamérica, que se realiza en Bogotá, Colombia del 25 al 27 de febrero.

A través de un comunicado, Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo estatal, aseguró que por primera vez el estado está presente en este evento con el objetivo de abrir mercados internacionales para la entidad.

“Este año participamos por primera vez en la Vitrina Turística de ANATO, una de las más importantes de Latinoamérica. Colombia es hoy el cuarto mercado emisor de turistas hacia México y los datos que hemos analizado, tanto de OTAs como de OMA, muestran que tenemos turistas colombianos que viajan principalmente vía Ciudad de México, y que hay un interés creciente por Mazatlán”, destacó.

“Incluso, en 2025, agentes de viajes colombianos visitaron el destino por iniciativa propia para conocerlo y promoverlo, eso nos confirma que el interés es real. Ahora, nuestra responsabilidad es aprovechar esta oportunidad para diversificar mercados y abrirle nuevas puertas a Sinaloa en el ámbito internacional”.