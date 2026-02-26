$!Sinaloa participa por primera vez en Vitrina Turística ANATO en Colombia

Sinaloa participa en la Vitrina Turística ANATO, la feria de turismo más importante de Latinoamérica, que se realiza en Bogotá, Colombia del 25 al 27 de febrero.
A través de un comunicado, Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo estatal, aseguró que por primera vez el estado está presente en este evento con el objetivo de abrir mercados internacionales para la entidad.
“Este año participamos por primera vez en la Vitrina Turística de ANATO, una de las más importantes de Latinoamérica. Colombia es hoy el cuarto mercado emisor de turistas hacia México y los datos que hemos analizado, tanto de OTAs como de OMA, muestran que tenemos turistas colombianos que viajan principalmente vía Ciudad de México, y que hay un interés creciente por Mazatlán”, destacó.
“Incluso, en 2025, agentes de viajes colombianos visitaron el destino por iniciativa propia para conocerlo y promoverlo, eso nos confirma que el interés es real. Ahora, nuestra responsabilidad es aprovechar esta oportunidad para diversificar mercados y abrirle nuevas puertas a Sinaloa en el ámbito internacional”.
La comitiva sinaloense, encabezada por Michelle Aguilar Ramos, subsecretaria de Promoción y Operación Turística de Sectur, atendió en el primer día de actividades más de 12 citas de negocios y promocionó principalmente la ruta Entre Olas y Barrancas, a operadores, agencias de viajes y socios comerciales.
Además, se visitaron puntos de venta de Despegar y Viajes Falabella, capacitando sobre el destino de Mazatlán a más de 12 agentes de ventas.
“A nosotros nos va a dar el pulso de ver realmente cuáles son las oportunidades que hay, ya tenemos lo que nos dicen los datos, como lo comenté, pero siempre es importante estar presente para tener esa sensibilidad que es muy importante”, apuntó Sosa Osuna.
México es destino internacional invitado en ANATO, donde cuenta con el pabellón más grande de la feria en el que se promocionan distintos destinos y experiencias, ya que participan 12 estados y más de 20 destinos del País, entre ellos Sinaloa, Ciudad de México, Yucatán, Los Cabos, Puebla y Guanajuato, además de empresas del sector.
La Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, acompañada de la Embajada de México en Colombia, encabezaron el corte de listón del pabellón de México, reafirmando la relevancia del mercado colombiano y el compromiso con la cooperación regional.
La participación de México en la Vitrina Turística de ANATO forma parte de la estrategia de Diplomacia Turística del Gobierno de México para consolidar al País como un destino de clase mundial y fortalecer el diálogo regional que acerca a los pueblos y comunidades de la región.