Sinaloa pierde ‘varios años’ de recuperación de empleo formal en medio de violencia: Secretaría de Economía

Sinaloa ha perdido “varios años” de recuperación del empleo formal que había alcanzado previo a la crisis de violencia, reconoció el Secretario de Economía estatal, Diego Armando Aguerrebere Espitia.

El funcionario advirtió que durante los dos últimos años, parte de los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social están migrando hacia la informalidad.

La ocupación principal del Gobierno estatal, indicó, es recuperar la base laboral que se tuvo en años anteriores.

“¿Cuál es nuestra preocupación y ocupación? Recuperar la base laboral que tuvimos en años anteriores, porque (...) lo que ha sucedido en los últimos dos años en el empleo del sector privado formal nos retrasó varios años, no solo uno, nos retrasó varios años”, admitió.

“¿Qué está sucediendo con el empleo? Se está precarizando (...) la tasa de desempleo no se dispara, simplemente este empleo formal del sector privado, que es el que mide el IMSS, migra a la informalidad y es gente que por pura necesidad necesita trabajar, o más tiempo o desde su casa o ya no está empleada. Eso es lo que está sucediendo”.

El impacto de la crisis destaca al contrastarlo con la primera mitad de la administración de Rubén Rocha Moya, que inició a finales del 2021.

Durante el sexenio de Quirino Ordaz Coppel, de 2017 al 2021, el empleo formal mantuvo un promedio de 551 mil 568 afiliados ante el IMSS, cerrando esa gestión con 575 mil 501 puestos.

Con la recuperación posterior a la pandemia, Sinaloa superó la barrera de los 600 mil empleos promedio en 2023, hasta alcanzar en febrero de 2024 el récord histórico absoluto para la entidad con 626 mil 138 plazas formales.

Los números del IMSS confirman que el deterioro del empleo coincide con el estallido de la crisis de seguridad en Sinaloa en septiembre de 2024.

Hasta agosto de ese año, la entidad mantenía niveles elevados de ocupación tras haber tocado en febrero de 2024 su récord histórico, sin embargo, a partir de septiembre de 2024 la tendencia se revirtió.

En septiembre de 2024 el estado registró 591 mil 538 plazas, ubicándose ya por debajo de las 595 mil 946 de septiembre de 2023. A partir de ese mes, el mercado laboral no logró recuperar la inercia positiva y cerró el año con caídas constantes en la contratación privada.



Nueve meses en rojo

Además, los registros oficiales del IMSS revelan que en los primeros nueve meses de 2026 la tendencia no ha logrado revertirse, acumulando caídas interanuales continuas en lo que va del año.

En enero la contracción fue de 8 mil 130 empleos frente a 2025, en febrero bajó 14 mil 801 puestos y en marzo cayó 11 mil 351 plazas. La tendencia continuó en abril con 12 mil 632 puestos menos, mayo con 13 mil 919, junio con 2 mil 171 y julio con 7 mil 543.

La brecha se profundizó en el tercer trimestre: en agosto se perdieron 19 mil 411 plazas frente al mismo mes del año anterior, mientras que septiembre cerró con 22 mil 733 puestos menos que en 2025.



Retroceso de cinco años

Al cierre de septiembre de 2026, Sinaloa contabilizó 571 mil 812 trabajadores formales ante el IMSS.

Esta cifra ubica a septiembre de 2026 como el nivel más bajo para un mismo mes de septiembre en los últimos cinco años, al situarse por debajo de los 575 mil 501 puestos reportados en septiembre de 2021.

Ante este escenario, el Gobierno estatal apuesta a la reactivación del financiamiento.

Como parte de la estrategia, la Secretaría de Economía y Red FOSIN llevaron a cabo la feria +Capital, Feria de Financiamiento, el 20 de octubre en el Salón 53 de Culiacán y el 22 de octubre en el Mazatlán International Center, con la participación de 30 instituciones bancarias y no bancarias.

El Secretario de Economía, Diego Aguerrebere Espitia, señaló que el objetivo es que el dinero circule, que las empresas inviertan, compren equipamiento, contraten personal y tengan capital de trabajo de cara a la temporada fuerte de noviembre y diciembre, que es cuando históricamente se detiene la creación de empleo formal.

“La economía del Estado empieza su recuperación justo con el empleo en esta estacionalidad de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Lo quisimos hacer en octubre para que todo el mundo que quiera recibir algún financiamiento lo pueda recibir en estos meses”, explicó.