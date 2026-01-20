Sinaloa promueve su diversidad turística en España con la ruta ‘Del Mar a la Montaña’

La Secretaría de Turismo de Sinaloa realizó en Madrid, España, una presentación de los destinos turísticos de Mazatlán y Los Mochis a través de la ruta “Del Mar a la Montaña”, con el objetivo de ampliar las oportunidades de promoción y comercialización del estado en mercados internacionales.

La actividad se llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel mundial, y estuvo dirigida a más de 50 tour operadores, agentes de viaje y medios especializados.

Durante la presentación, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, explicó que la ruta “Del Mar a la Montaña” integra distintos paisajes, culturas y experiencias del estado, al conectar a Mazatlán con Los Mochis, así como con El Fuerte, Pueblo Mágico y punto clave del recorrido del tren Chepe Express hacia la Sierra Tarahumara.

La funcionaria estatal detalló que esta estrategia forma parte de la promoción de cinco rutas turísticas que buscan mostrar la diversidad de Sinaloa, incluyendo su gastronomía, historia, tradiciones y entornos naturales, con especial énfasis en la conectividad entre la costa y la zona norte del estado.

Asimismo, señaló que la promoción turística se desarrolla bajo el impulso del gobierno estatal, con la finalidad de fortalecer la presencia de Sinaloa en mercados internacionales y atraer nuevos flujos de visitantes.

FITUR es considerado un evento clave para los mercados emisores y receptores de turismo. En su edición 2026, México participa como país invitado, con representación de las 32 entidades federativas. La feria reúne anualmente a empresas líderes del sector, destinos internacionales y profesionales con capacidad de decisión, y funciona como una plataforma para la generación de negocios, el establecimiento de alianzas estratégicas y la presentación de nuevas tendencias turísticas.

Además, el evento abre sus puertas al público general, que puede conocer la oferta turística global mediante experiencias interactivas y actividades de promoción directa de los destinos participantes.