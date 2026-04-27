$!Sinaloa proyecta su diversidad turística en el Tianguis Turístico de Acapulco

La secretaría de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que México es un país digno de recorrer, que se siente en la calidez de su gente y se refleja en los sabores de su gastronomía.

Así como también la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Antonio Cosío Pando; el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre y Angelina Martínez Pérez, representante del Turismo Comunitario, entre otras autoridades municipales, estatales e invitados especiales.

A través de un comunicado, se informó que el acto inaugural fue encabezado por la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora; la secretaria de Gobernación del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez; la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza.

ACAPULCO._ El estado de Sinaloa dijo presente durante la apertura del Tianguis Turístico 2026 que se realiza en Acapulco del 27 al 30 de abril, con una delegación liderada por la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna.

“Cincuenta años no son solo una cifra, son historias y sueños que empezaron con una maleta llena de ilusiones y hoy se han convertido en destinos que enamoran al mundo, son generaciones enteras que han hecho con el turismo una forma de vida y una forma de amar a México.”, afirmó.

Por su parte, la secretaría de Gobernación del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que a través del Tianguis Turístico, que este año tiene como país invitado a Colombia, los mexicanos muestran la grandeza del país, tradiciones, cultura y gastronomía, que lo hacen único en el mundo.

“Esta edición 50 es una gran oportunidad para continuar generando bellos recuerdos en los turistas, conquistar corazones y lograr viajes placenteros. Los invito a seguir enlazando destinos y a seguir dando felicidad a los millones de turistas que visitan nuestro país”, destacó.

Al tomar la palabra, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, enfatizó el momento histórico que vive el Tianguis Turístico al celebrar su edición 50.

“Hoy celebramos 50 ediciones del evento turístico más importante en América Latina y uno de los más relevantes a nivel internacional, en el que mostramos la belleza inigualable de nuestro país, la profundidad de nuestra historia, la riqueza de nuestra cultura y tradiciones, la belleza de nuestras playas y montañas y sobre todo la calidez del pueblo acapulqueño y del pueblo guerrerense”, subrayó.

Además, resaltó que se realiza en un año en el que México será una de las sedes del Mundial de Fútbol, lo que significa una gran oportunidad para mostrar al mundo la belleza de México y de sus destinos.

En esta edición del Tianguis Turístico, Sinaloa tiene como objetivo dar a conocer y potencializar sus destinos turísticos, además de reforzar la conectividad aérea y turística.

“Venimos a presentar lo mejor de Sinaloa: nuestros cinco Pueblos Mágicos y 12 Pueblos Señoriales; Mazatlán, la Perla del Pacífico, donde se vive un mar de historias y que destaca por ser el único destino de sol y playa en México con un Centro Histórico; Culiacán, el granero de México; y Los Mochis, puerta de entrada a las Barrancas del Cobre. Desde Choix hasta Escuinapa, Sinaloa está presente con su riqueza natural, cultural y gastronómica. Asimismo, estamos impulsando experiencias de turismo comunitario que reflejan nuestra identidad, como la danza del venado, el juego del ulama y las tradiciones de los pueblos yoremes-mayo. En línea con la visión de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, trabajamos para que el turismo llegue a cada rincón del estado y se traduzca en bienestar para nuestra gente”, expresó la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna.