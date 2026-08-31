Sinaloa recibe 1.7 millones de visitantes en vacaciones de verano

Sinaloa consolidó su atractivo turístico al recibir 1.72 millones de visitantes durante las vacaciones de verano, generando más de 7 mil 375 millones de pesos en derrama económica.

Mazatlán lideró la afluencia con 1.35 millones de turistas, alcanzando una ocupación hotelera del 79 por ciento en la entidad.

Durante los meses de julio y agosto, la entidad alcanzó una ocupación hotelera promedio del 70 por ciento, reafirmando su posición como destino competitivo. Mazatlán, como principal motor, concentró la mayor parte de estos resultados turísticos.

Estos resultados se dieron en el marco de la campaña de promoción turística “Sinaloa, el verano que lo tiene todo”, la cual proyectó la diversidad de experiencias y destinos que pueden disfrutarse en las distintas regiones del estado.

"Este verano Sinaloa reafirma su posición como uno de los destinos diversos y fascinantes de México, con una oferta turística que abarca desde la sierra y sus playas, hasta una gastronomía de renombre internacional", expresó Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo estatal.

La estrategia de promoción presenta a Mazatlán como uno de sus principales escaparates turísticos.

De manera simultánea, promueve la riqueza de los Pueblos Mágicos, Pueblos Señoriales, zonas costeras, sierra y comunidades rurales, destacando la cultura y naturaleza de la región.

Mireya Sosa Osuna apuntó que los resultados obtenidos en esta temporada son gracias al esfuerzo y la coordinación de los 20 municipios, las cuatro asociaciones de hoteles y todos los integrantes del sector.

La funcionaria agradeció a los visitantes su preferencia por los destinos de Sinaloa.

De esta forma, Sinaloa consolida una temporada vacacional con una oferta integral.

La afluencia turística se extendió desde las costas del Pacífico hasta sus comunidades y destinos de naturaleza.