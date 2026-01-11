$!Sinaloa se ubica entre los estados con mayor uso de banca móvil en México

Sinaloa se posicionó entre las entidades con mayor adopción de banca móvil en México durante 2024, al registrar 9 mil 945 contratos por cada 10 mil adultos, según datos elaborados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con información del INEGI, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIGH) y el Censo de Población y Vivienda.

De acuerdo con el análisis, Sinaloa ocupó el tercer lugar nacional en uso de banca móvil, solo por debajo de la Ciudad de México, que encabezó la lista con 30 mil 167 contratos por cada 10 mil adultos, y Quintana Roo, con 10 mil 463. La entidad sinaloense superó a otros estados con economías relevantes como Baja California Sur, Sonora, Tabasco y Coahuila.

El reporte muestra que la adopción de servicios financieros digitales en el país es desigual. Mientras entidades del norte y del centro presentan niveles elevados de contratación de banca móvil, los estados del sur mantienen los registros más bajos. Oaxaca se ubicó en el último lugar nacional, con 5 mil 168 contratos por cada 10 mil adultos, seguido por Chiapas y Zacatecas.