$!Sinaloa se ubica entre los estados con mayor uso de banca móvil en México

Sinaloa se posicionó entre las entidades con mayor adopción de banca móvil en México durante 2024, al registrar 9 mil 945 contratos por cada 10 mil adultos, según datos elaborados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con información del INEGI, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIGH) y el Censo de Población y Vivienda.
De acuerdo con el análisis, Sinaloa ocupó el tercer lugar nacional en uso de banca móvil, solo por debajo de la Ciudad de México, que encabezó la lista con 30 mil 167 contratos por cada 10 mil adultos, y Quintana Roo, con 10 mil 463. La entidad sinaloense superó a otros estados con economías relevantes como Baja California Sur, Sonora, Tabasco y Coahuila.
El reporte muestra que la adopción de servicios financieros digitales en el país es desigual. Mientras entidades del norte y del centro presentan niveles elevados de contratación de banca móvil, los estados del sur mantienen los registros más bajos. Oaxaca se ubicó en el último lugar nacional, con 5 mil 168 contratos por cada 10 mil adultos, seguido por Chiapas y Zacatecas.
En el caso de Sinaloa, el nivel de adopción refleja una mayor penetración de servicios bancarios digitales en la población adulta, en un contexto donde la banca móvil se ha consolidado como un canal clave para realizar pagos, transferencias y consultas financieras sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal.
El IMCO señala que estas diferencias territoriales evidencian brechas en acceso a servicios financieros, conectividad digital y uso de tecnología, factores que influyen directamente en la inclusión financiera y el desarrollo económico de las entidades.
De acuerdo a instituciones bancarias, ya que a través de la banca móvil se pueden realizar casi todas las operaciones financieras, se encuentra disponible las 24 horas del día, y evita traslados, es una opción que va en aumento a nivel mundial.
Ante el incremento de esta herramienta el Gobierno de México ha emitido recomendaciones a los usuarios para un uso responsable de la banca móvil y de la protección de datos personales como ingresar desde el sitio oficial de tu banco y no acceder por hipervínculos, desactivar en el navegador la opción “recordar contraseña”, monitorear tu cuenta y activar el servicio de notificaciones vía celular o correo electrónico, además de no responder correos electrónicos o ventanas emergentes.