$!Sinaloa, segundo estado con mayor descenso en su actividad industrial en junio 2025: Inegi

Según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, dados a conocer este 10 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en julio de este 2025, y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial en Sinaloa, registró el segundo mayor descenso, a tasa mensual, a nivel nacional.
Según lo reportó el órgano constitucional autónomo, en Sinaloa -que sólo estuvo por debajo de Quintana Roo-, durante junio de 2025, se tuvo una baja de -7.3 por ciento de la actividad industrial, cuando en julio de 2024 fue de -5.6 por ciento.
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa proporciona información estadística de corto plazo sobre el comportamiento de la actividad industrial en los estados.
Al contrario, en julio de 2025 y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial registró los mayores incrementos en Oaxaca, Nayarit, Guerrero, Durango, Tlaxcala, Colima y Zacatecas, respecto al mes previo, en términos reales.
A tasa anual, en el séptimo mes del año en curso, los estados donde la actividad industrial presentó mayor ascenso fueron los siguientes: Michoacán, Nayarit, Baja California Sur, Zacatecas, Colima y Tamaulipas.
A tasa anual y con cifras originales, en julio de 2025, el sector Minería registró incrementos notables en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Colima, Veracruz, Zacatecas y en Tlaxcala.
En Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, sobresalieron los aumentos en Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Yucatán y Oaxaca.
En Construcción, las mayores alzas ocurrieron en Baja California Sur, Guanajuato, Tlaxcala, Colima, Jalisco y Zacatecas. En Industrias manufactureras se presentaron avances significativos en Tabasco, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí.