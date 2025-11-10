$!Sinaloa, segundo estado con mayor descenso en su actividad industrial en junio 2025: Inegi

Según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, dados a conocer este 10 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en julio de este 2025, y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial en Sinaloa, registró el segundo mayor descenso, a tasa mensual, a nivel nacional.

Según lo reportó el órgano constitucional autónomo, en Sinaloa -que sólo estuvo por debajo de Quintana Roo-, durante junio de 2025, se tuvo una baja de -7.3 por ciento de la actividad industrial, cuando en julio de 2024 fue de -5.6 por ciento.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa proporciona información estadística de corto plazo sobre el comportamiento de la actividad industrial en los estados.