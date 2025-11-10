HUB Negocios
|
Desarrollo

Sinaloa, segundo estado con mayor descenso en su actividad industrial en junio 2025: Inegi

La entidad tuvo un retroceso del 7.3 por ciento durante el mes de junio, solo por detrás de Quintana Roo
Carlos Álvarez |
10/11/2025 08:56
10/11/2025 08:56

Según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, dados a conocer este 10 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en julio de este 2025, y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial en Sinaloa, registró el segundo mayor descenso, a tasa mensual, a nivel nacional.

Según lo reportó el órgano constitucional autónomo, en Sinaloa -que sólo estuvo por debajo de Quintana Roo-, durante junio de 2025, se tuvo una baja de -7.3 por ciento de la actividad industrial, cuando en julio de 2024 fue de -5.6 por ciento.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa proporciona información estadística de corto plazo sobre el comportamiento de la actividad industrial en los estados.

$!Sinaloa, segundo estado con mayor descenso en su actividad industrial en junio 2025: Inegi

Al contrario, en julio de 2025 y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial registró los mayores incrementos en Oaxaca, Nayarit, Guerrero, Durango, Tlaxcala, Colima y Zacatecas, respecto al mes previo, en términos reales.

A tasa anual, en el séptimo mes del año en curso, los estados donde la actividad industrial presentó mayor ascenso fueron los siguientes: Michoacán, Nayarit, Baja California Sur, Zacatecas, Colima y Tamaulipas.

A tasa anual y con cifras originales, en julio de 2025, el sector Minería registró incrementos notables en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Colima, Veracruz, Zacatecas y en Tlaxcala.

En Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, sobresalieron los aumentos en Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Yucatán y Oaxaca.

En Construcción, las mayores alzas ocurrieron en Baja California Sur, Guanajuato, Tlaxcala, Colima, Jalisco y Zacatecas. En Industrias manufactureras se presentaron avances significativos en Tabasco, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí.

#Economía
#INEGI
#Sinaloa
#Industria
#Estados
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube