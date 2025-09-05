$!Sistemas de inteligencia artificial necesitan el enfoque local para ser más eficientes: Joy Buolamwini

Para que un sistema de inteligencia artificial, como los que se han estado desarrollando, sea más eficiente, requiere de incorporar el enfoque local, expresó la investigadora y experta Joy Buolamwini.

Durante su participación en el encuentro México Siglo XXI de los becarios de la Fundación Telmex Telcel Mentes que iluminan el futuro, señaló que se debe tener la intención de hacer inteligencia artificial para el servicio de todos.

Y planteó la importancia de crear puntos de acceso para que la gente pueda acceder a la información y la tecnología, y pensar en instalarlos donde esté la gente.

Contó que parte de su investigación surgió cuando explorando un software, su rostro no era identificado por la cámara, solo hasta que utilizó una máscara blanca.

“Literalmente me confronté al no ser detectada por la cámara de la computadora y me pregunté si era solo mi cara que no detectaba sino un patrón más profundo”, expuso.

Con esa experiencia de vida, impulsó otras áreas para la exploración de la ciencia, a pesar de que se le advirtió que no avanzaría en su carrera si metía la discusión de sesgos y discriminación.

Buolamwini expuso que cuando alguien es una minoría, puede alentar a tomar decisiones y no permitir que sean desalentados, como ocurrió con sus investigaciones que ha permitido detectar y corregir, aunque aún todavía hay limitaciones.