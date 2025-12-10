$!Socios de ADIM Mazatlán sostienen reunión con la Secretaria de Turismo de Sinaloa

En la reunión mensual de Socios ADIM (Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios Turísticos de Mazatlán), se contó con la valiosa presencia de la Titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Lic. Mireya Sosa Osuna, quien compartió su informe: “Acciones de la Secretaría de Turismo”.
Su participación brindó información clave sobre las estrategias y campañas que actualmente se están realizando para posicionar a Mazatlán no solo a nivel nacional, sino también en mercados internacionales como Estados Unidos y Canadá.
La sesión destacó por un diálogo abierto y constructivo, con numerosas preguntas, respuestas y propuestas encaminadas a fortalecer la proyección del puerto. Fue un espacio enriquecedor en el que se reafirmó el compromiso de trabajar en conjunto para seguir impulsando el crecimiento turístico de Mazatlán.
.
ADIM Mazatlán agradece profundamente a la Secretaria de Turismo y el interés de todos los socios por continuar sumando esfuerzos por el puerto.