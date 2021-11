$!Solo en México, la prevalencia de la diabetes es del 15.7 %, el doble de lo que hay a nivel mundial, señala endocrinólogo

El médico inició su charla destacando que este 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, por lo que el objetivo de esta charla fue el proporcionar al público una descripción general del tratamiento médico para pacientes con Diabetes Mellitus, adultos sin embarazo, con un énfasis particular en el tratamiento no glucémico, y otros aspectos de salud preventiva, con base en las guías de la Asociación Americana de Diabetes 2021.

“Quienes sufren de diabetes, vive más quien está informado y sabe como tratar su enfermedad, que quien no se informa”, resaltó el médico endocrinólogo e internista, Juan Gregorio Román Quevedo, durante su charla titulada “Diabetes Mellitus: Abordaje, Manejo y Tratamiento”, como parte de la décimo tercera edición de Pregúntales a los Expertos, organizado por Laboratorio Clínico Delia Barraza.

Lo alarmante de esto, resaltó, es que un 30 por ciento de estos pacientes que se diagnosticaron el año pasado, el 30 por ciento no sabía que tenía diabetes, de ahí la importancia señaló de los chequeos constantes preventivos.

“Lamentablemente, muchos de los enfermos de diabetes, tienen otras enfermedades, la mayoría tienen que ver con problemas del corazón, y el 60 por ciento de ellos tienen una alta prevalencia de depresión, mientras que el otro 40 por ciento no, pero no está brincando de gusto por tener diabetes”.

Agregó que en la evaluación respecto a las complicaciones relacionadas con la diabetes, es importante realizar una historia clínica y un examen físico, donde se detalle la talla, peso, índice de masa muscular, presión arterial, tipo de nutrición, que tipo de actividad física se realiza. factores de riesgo cardiovascular y complicaciones, así como saber si fuma o no.

Es importante que al paciente se inspeccione visualmente los píes en cada visita, así como derivarlo a un examen de ojos dilatados de manera anual, así como a un examen de hemoglobina glucosilada cada tres o seis meses por año, sin olvidar, el también medir los niveles de grasa en el cuerpo, entre otros.

En relación a la evaluación de las complicaciones que puede tener un diabético, las cuales pueden ser a nivel microvascular que tiene que con la circulación menor, derivada de problemas como la retinopatía, nefropatía, y neuropatía, y la macrovascular, que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares relacionadas con el infarto al cerebro, infarto al miocardio, muerte súbita cardiaca.

“Es importante de manera anticipada buscar la presencia de todas estas complicaciones que tenemos presentes en un diabético, porque a veces no se siente, y suele pasar que no nos vamos a checar porque no nos duele nada, el que aparezcan complicaciones dependerá de qué tan bien o mal esté tratada la glucosa, la hipertensión, el colesterol alto y los triglicéridos”, destacó.

Detalló que en el caso del examen ocular de rutina, a mayor riesgo de pérdida de la visión, se presentarán errores de refracción, cataratas, glaucoma y retinopatía, por lo que el examen de la vista en un paciente con diabetes tipo 2, se debe realizar inmediatamente al diagnóstico, y cuando es diabético tipo 1, hay que esperar a que pase cinco años después de haber sido diagnosticado, y que éste tenga más de 10 años, y si no se le encuentra nada, seguirá haciendo este examen cada dos años.

Si es mujer y está embarazada, es importante checar si la persona tenía diabetes antes de embarazarse, o después, dado que si la enfermedad la obtuvo antes del embarazo, este podrá empeorar la retinopatía, por lo que a mujer diabética en esta situación deberá ser revisada por el oftalmólogo con una vigilancia especial durante todo su proceso de embarazo.