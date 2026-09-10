$!Startup mazatleca Pronos conquista primer lugar en Radical Innovation Summit 2026

MAZATLÁN._ Después de avanzar como la única representante de Sinaloa entre los cinco proyectos finalistas, Pronos conquistó el primer lugar del Radical Innovation Summit 2026 y aseguró un premio de 90 mil pesos para sus fundadores, los mazatlecos Simon Lacy y Francisco Madero, logrando un triunfo para el talento tecnológico del puerto y Sinaloa.
La startup se impuso en la competencia Phoenix Fire, realizada en la Universidad de la Libertad, en la Ciudad de México, donde cinco proyectos finalistas presentaron sus productos y modelos de negocio ante especialistas y representantes de fondos de capital de riesgo.
El dúo porteño logró sobresalir con su propuesta y quedarse con el premio de 90 mil pesos. El resultado cobra relevancia por el corto tiempo de desarrollo de la empresa, fundada en Mazatlán por Lacy y Madero, quienes en aproximadamente cinco meses lograron convertir su propuesta en un producto funcional y colocarla entre las iniciativas mejor evaluadas del encuentro.
Además del premio económico, el primer lugar brinda al proyecto de los emprendedores mazatleco exposición ante inversionistas y representantes del ecosistema empresarial y tecnológico, así como nuevas posibilidades para continuar con su desarrollo.
Simon Lacy se desempeña como director ejecutivo de Pronos, mientras que Francisco Madero es el responsable del área tecnológica.
Unblind y Agbal completan los primeros lugares
El segundo lugar de Phoenix Fire fue para Unblind, proyecto que desarrolla lentes inteligentes dirigidos a personas con discapacidad visual, mientras que el tercer lugar fue para Agbal.
Al igual que Pronos, el segundo y tercer lugar también recibieron una compensación económica, donde Unblind recibió un premio de 40 mil, mientras que Agbal obtuvo un apoyo de 20 mil pesos.
Con su victoria, Pronos colocó a Mazatlán en el primer lugar de una competencia que reunió propuestas tecnológicas e innovadoras, además de abrir nuevas oportunidades para que el proyecto continúe su desarrollo y establezca contacto con posibles inversionistas.
¿QUÉ ES PRONOS?
Pronos es una plataforma mexicana de mercados de predicción que permite anticipar resultados relacionados con política, economía, tipo de cambio, deportes y entretenimiento. Actualmente funciona gratuitamente con puntos y premios, mientras desarrolla una versión para operar con dinero real.