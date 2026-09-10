$!Startup mazatleca Pronos conquista primer lugar en Radical Innovation Summit 2026

MAZATLÁN._ Después de avanzar como la única representante de Sinaloa entre los cinco proyectos finalistas, Pronos conquistó el primer lugar del Radical Innovation Summit 2026 y aseguró un premio de 90 mil pesos para sus fundadores, los mazatlecos Simon Lacy y Francisco Madero, logrando un triunfo para el talento tecnológico del puerto y Sinaloa. La startup se impuso en la competencia Phoenix Fire, realizada en la Universidad de la Libertad, en la Ciudad de México, donde cinco proyectos finalistas presentaron sus productos y modelos de negocio ante especialistas y representantes de fondos de capital de riesgo.

El dúo porteño logró sobresalir con su propuesta y quedarse con el premio de 90 mil pesos. El resultado cobra relevancia por el corto tiempo de desarrollo de la empresa, fundada en Mazatlán por Lacy y Madero, quienes en aproximadamente cinco meses lograron convertir su propuesta en un producto funcional y colocarla entre las iniciativas mejor evaluadas del encuentro. Además del premio económico, el primer lugar brinda al proyecto de los emprendedores mazatleco exposición ante inversionistas y representantes del ecosistema empresarial y tecnológico, así como nuevas posibilidades para continuar con su desarrollo. Simon Lacy se desempeña como director ejecutivo de Pronos, mientras que Francisco Madero es el responsable del área tecnológica.