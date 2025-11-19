Suma Impulsa Inmuebles un nuevo eslabón ‘Icónica Park Residences’

Impulsa Inmuebles sigue apostando por Sinaloa, prueba de ello, es la inauguración de su nuevo proyecto habitacional en vertical, llamado Icónica Park Residences, ubicado en el sector de Colinas de San Miguel. La empresa sinaloense que se encuentra celebrando más de 35 años de experiencia, presenta esta vez un proyecto de 60 departamentos, con dos modelos a elegir, impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y un diseño arquitectónico moderno, donde se respira la sofisticación, haciendo de Icónica, el lugar ideal para vivir con privacidad y comodidad en un sector de gran plusvalía en la ciudad. Jorge Amarillas, director comercial de Impulsa Inmuebles, compartió que esta evento, más que una inauguración, es motivo de agradecimiento a todas las personas que confiaron en ellos, cuando este proyecto era sólo un render, así como una invitación para todos aquellos que deseen pertenecer a un desarrollo como lo es este. ”Icónica es un proyecto que representa lo más importante de Impulsa, confianza, compromiso, y una búsqueda constante en mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. Viene a revolucionar y atender necesidades de un mercado de nuevas composiciones familiares, quienes desean otro estilo de vida”, resaltó Amarillas.

Ricardo Clouthier Carrillo.

El director comercial resaltó las principales ventajas de elegir a Icónica, entre ellas, estar en un lugar privilegiado, con acceso rápidos y controlados, vistas impresionantes, roof garden, coworking, sala de juntas, área de estar, acceso al parque hundido para disfrutar de la naturaleza, cercano al club colinas, así como a los mejores restaurantes, plazas comerciales, y mucho más; combinando una excelente ubicación, diseño y un estilo de vida favorable. “Con Icónica estamos buscando que la comunidad que se forme, sea una en la que de gusto vivir, por eso, queremos invitar a personas como ustedes, que valoran la tranquilidad, seguridad y estar con personas con sus mismos valores”, subrayó.

Icónica Park Residences está ubicado en Colinas de San Miguel.

Ricardo Clouthier Carrillo, director general de Impulsa Inmuebles, expresó que con la inauguración de Icónica Park, se refleja la visión, la perseverancia, pero sobre todo, la confianza que tiene Impulsa en Culiacán y en su gente.

“En Impulsa hemos aprendido que la vivienda vertical requiere una visión distinta, una ejecución precisa. Aunque durante 35 años nuestro negocio principal ha sido la vivienda horizontal, en los últimos cinco años, hemos desarrollado cerca de 2 mil departamentos en 20 proyectos inmobiliarios, los cuales cinco han sido aquí en Culiacán, con alrededor de 300 departamentos”, detalló. Agregó, que esta experiencia les ha permitido entender perfectamente las necesidades de sus clientes, los retos urbanos y la importancia de construir con responsabilidad, calidad y visión de ciudad.

Manuel Clouthier Carrillo.

Dijo, que con esa experiencia fue con la que se inició Icónica, buscando crear un lugar que combinara lo mejor de la ciudad, con una ubicación privilegiada frente a un parque, vistas inigualables, conectividad a vías rápidas, y un entorno completamente equipado con autoservicios, entretenimiento, escuelas, instalaciones deportivas, centros de empleos, todo ello desde la tranquilidad de una comunidad cerrada. “Icónica es un espacio donde nuestros clientes pueden disfrutar de una vida cómoda, activa, práctica y exclusiva. Hoy estamos en Colinas de San Miguel, frente a un parque que nos regala unas vistas más hermosas del horizonte de Culiacán”, resaltó. Recordó que en 1985, esta zona era tierra en breña, después se convirtió en un fraccionamiento tradicional de vivienda unifamiliar, y hoy tiene las condiciones ideales para una vida vertical, al localizarse prácticamente en el centro geográfico de la ciudad. “Icónica es un proyecto que se integra al paisaje, que se abre al parque y que da vida al corazón de Culiacán, ofreciendo una forma de vida pensada para disfrutar la ciudad desde un nuevo horizonte, generando valor urbano, además de contribuir a que Culiacán se mantenga como una ciudad compacta, donde la gente vive cerca de sus trabajos, servicios y su comunidad”, subrayó.

Juan de Dios Gámez Mendívil, Presidente Municipal de Culiacán.