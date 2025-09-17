HUB Negocios
Suma Mazatlán otros cinco cruceros turísticos que se atenderán en septiembre

Mazatlán sigue consolidándose como uno de los puertos favoritos de las navieras internacionales por el Pacífico mexicano, según la programación de la Administración de Servicios Portuarios
Leticia López |
17/09/2025 17:41
Durante septiembre, el puerto recibirá la visita de cinco embarcaciones internacionales, que sumadas a las 66 que ya arribaron de enero a agosto, la cifra llegará a 71 cruceros en total al término del noveno mes del año, señaló Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa.

“La presencia de los cruceristas en Mazatlán beneficia a los comercios, restaurantes y prestadores de servicios turísticos y de transporte, lo que fortalece enormemente a la economía local”, destacó.

Por lo pronto, el puerto de Mazatlán recibió este miércoles al crucero Carnival Panorama con 4 mil 249 pasajeros y mil 429 tripulantes a bordo, como parte de su itinerario La Paz-Mazatlán-Puerto Vallarta.

El 1 de septiembre arribó el primer buque del mes, el Navigator Of The Seas, con 3 mil 583 pasajeros y mil 248 tripulantes.

La embarcación visitó al puerto para seguir con su itinerario La Paz-Mazatlán-Puerto Vallarta estimando que dejó una derrama superior a los 6 millones de pesos.

La segunda visita fue el buque Carnival Panorama llegando el 3 de septiembre con alrededor de 5 mil pasajeros.

Este 17 de septiembre llegó de nueva cuenta el Carnival Panorama a Mazatlán reactivando la economía del puerto.

Se trata de un crucero de la clase vista de Carnival Cruise Line con más de 5 mil pasajeros y tripulantes a bordo.

Pero los cruceros turísticos no solo benefician a diversas ramas de la economía local sino que su arribo a la ciudad se vuelve todo un espectáculo entre la población local para la toma de videos y fotografías.

El Carnival Panorama se trata del tercer arribo de 5 buques programados para llegar en septiembre por la ruta de la Riviera del pacífico Mexicano.

Este crucero fue construido en 2019 y ofrece entretenimiento y diversión para todos los públicos con instalaciones como el parque acuático WaterWorks y la atracción SkyRide. Zarpa desde el puerto de Long Beach hacia la Riviera Mexicana y tiene una capacidad para unos 5 mil pasajeros entre los 3 mil pasajeros y mil 200 tripulantes operativos.

Este tipo de turismo genera importante derrama económica en los diversos segmentos de servicios turísticos como restaurantes, comercios y sitios de entretenimiento, además de joyerías y en las playas de Mazatlán.

La industria de cruceros turísticos recibirá los siguientes dos arribos para los días 22 y 30 de septiembre.

